  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Флаги Евросоюза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе
Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против Кремля

Анатолий Арни
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 февраля.

https://p.dw.com/p/4NxpO

На 367-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 25 февраля (время московское).

++01.40++

США опровергли информацию о возможной перепродаже поставленного Украине оружия на черном рынке. "На сегодняшний день мы не видим никаких признаков того, что какие-либо ресурсы, вооружение или технические средства, которые мы предоставили Украине, были использованы не по назначению, утеряны, украдены, проданы на черном рынке или захвачены российскими войсками", - подчеркнул официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби

++01.00++

Россия удвоила число кораблей в Черном море. "Это уже 8 кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный 8 "Калибрами", - сообщает украинское оперативное командование "Юг" в Facebook. Отмечается, что это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударам дронами.

В ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

++00.20++

В годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций, направленных против Кремля, сообщило представительство Швеции в ЕС. Штрафные меры включают более строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения, ограничения против людей и учреждений, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду и поставляющих дроны армии РФ, а также меры против российской дезинформации.

Ранее постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось объявил, что в десятый пакет войдут санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконную депортацию украинских детей. Также были достигнуты политические договоренности по вопросу об импорте алмазов из РФ - решение согласовано в координации с партнерами по G7. Страны определились также "с дальнейшими шагами в отношении ядерного сектора" РФ, отметил Садось.

Хроника событий 24 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Почему Путину мало года войны в Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

В Берлин привезли подбитый российский танк и установили перед посольством РФ

В Берлин привезли подбитый российский танк и установили перед посольством РФ

24 февраля 2023 года - в годовщину начала войны - в Берлин привезли подбитый в Украине российский танк Т-72. Его установили перед посольством РФ в немецкой столице.
Политика4 ч. назад03:01 мин.
external

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

24 февраля 2022 года Путин ввел войска в Украину. В Кремле считали, что смогут быстро выиграть эту войну. Но путинский расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно. Но прекращать эту войну Путин все равно не собирается.
Политика6 ч. назад25:58 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаг ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе

Стали известны детали компромисса ЕС по санкциям против РФ

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Евгений Титаренко

Кино, которое шокирует: фильм о батальоне "Госпитальеры"

Кино, которое шокирует: фильм о батальоне "Госпитальеры"

Культура10 ч. назад
Михаил Подоляк во время интервью DW

Подоляк: Крым можно освободить быстрее, чем Донецк и Луганск

Подоляк: Крым можно освободить быстрее, чем Донецк и Луганск

Политика11 ч. назад
Буэнос-Айрес

Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Общество20 ч. назад
Константин Гончаров в районе Бахмута, декабрь 2022 года

"Для меня не было другого выбора, как защищать мой дом"

"Для меня не было другого выбора, как защищать мой дом"

Конфликты20 ч. назад
Российские военные на учениях в Беларуси, декабрь 2022 года

Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Политика12 ч. назад
Российские Су-25 в небе над Украиной

Крушение российского Су-25 и другие события 365-го дня войны

Крушение российского Су-25 и другие события 365-го дня войны

Политика23 февраля 2023 г.
На главную страницу