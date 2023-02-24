Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против Кремля

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 февраля.

На 367-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 25 февраля (время московское).

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США опровергли информацию о возможной перепродаже поставленного Украине оружия на черном рынке. "На сегодняшний день мы не видим никаких признаков того, что какие-либо ресурсы, вооружение или технические средства, которые мы предоставили Украине, были использованы не по назначению, утеряны, украдены, проданы на черном рынке или захвачены российскими войсками", - подчеркнул официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби

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Россия удвоила число кораблей в Черном море. "Это уже 8 кораблей, среди которых на боевое дежурство выведен и надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный 8 "Калибрами", - сообщает украинское оперативное командование "Юг" в Facebook. Отмечается, что это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударам дронами.

В ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

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В годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций, направленных против Кремля, сообщило представительство Швеции в ЕС. Штрафные меры включают более строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения, ограничения против людей и учреждений, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду и поставляющих дроны армии РФ, а также меры против российской дезинформации.

Ранее постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось объявил, что в десятый пакет войдут санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконную депортацию украинских детей. Также были достигнуты политические договоренности по вопросу об импорте алмазов из РФ - решение согласовано в координации с партнерами по G7. Страны определились также "с дальнейшими шагами в отношении ядерного сектора" РФ, отметил Садось.

Хроника событий 24 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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