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Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Страны ЕС получат еще 3,5 млрд евро на украинских беженцев

Сергей Гуща
1 ч. назад

Страны ЕС одобрили соответствующее предложение Еврокомиссии. Средства будут выделены из Европейского фонда регионального развития. В апреле страны Евросоюза уже получили 3,4 млрд евро для размещения беженцев из Украины.

https://www.dw.com/ru/strany-es-polucat-ese-35-mlrd-evro-na-priem-bezencev-iz-ukrainy/a-63431259

Страны Евросоюза, принимающие украинских беженцев, получат на их содержание дополнительные 3,5 миллиарда евро. Средства поступят из так называемого Европейского фонда регионального развития. Страны ЕС договорились об этом в четверг, 13 октября, одобрив предложение Еврокомиссии. Европарламент дал добро ранее.

В апреле нынешнего года страны ЕС получили 3,4 миллиарда евро на размещение беженцев из Украины. Тогда средства были выделены из так называемого фонда React-EU-Paket, созданного для преодоления последствий коронавирусного кризиса. Они предназначались в первую очередь для стран, граничащих с Украиной, поскольку они приняли наибольшее число беженцев. За время войны России против Украины из страны, по данным ООН, в Европу выехали более 7,6 миллиона украинцев.

Infografik Wohin die Menschen aus der Ukraine fliehen RU

В Германию с начала российского вооруженного вторжения в Украину до конца августа прибыл почти один миллион украинских беженцев. По данным федерального статистического ведомства, большинство украинских беженцев прибыли в первые месяцы после начала войны. Так, за март немецкие власти зарегистрировали 431 тысячу, а в апреле - 198 тысяч случаев. С тех пор число украинцев, прибывающих в Германию, стало снижаться. В июле в ФРГ приехало 58 тысяч, а в августе - 70 тысяч украинцев. Статистики указывают, что в августе текущего года Украина оставалась главной страной, откуда прибывали беженцы в Германию. Одновременно статистические органы зафиксировали около 78 тысяч случаев возвращения в Украину.

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