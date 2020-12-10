 Страны ЕС одобрили применение соглашения по ″Брекзиту″ с 1 января | Новости из Германии о Европе | DW | 29.12.2020

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Европа

Страны ЕС одобрили применение соглашения по "Брекзиту" с 1 января

Главы Еврокомиссии, Европейского совета и британского правительства в ближайшие дни подпишут соглашение Великобритании и ЕС о торговле и сотрудничестве.

Флаги Великобритании и Евросоюза

Все 27 стран-участников Евросоюза одобрили временное применение с 1 января 2021 года соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер (Sebastian Fischer).

Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Европейского совета Шарль Мишель подпишут документ утром 30 декабря. Позднее подпись должен поставить и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Европарламент же ратифицирует соглашение по "Брекзиту" задним числом в начале 2021 года.

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Долгий путь к выходу из ЕС

Великобритания вышла из Евросоюза в январе 2020 года, спустя 43 месяца после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. А 31 декабря завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе, при этом обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но не участвует в принятии решений в ЕС.

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    Автор: Андрей Гурков


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