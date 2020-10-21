 Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения об аграрной реформе | Новости из Германии о Германии | DW | 25.06.2021

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Германия

Страны ЕС и Европарламент достигли соглашения об аграрной реформе

С 2021 по 2027 годы на сельскохозяйственные цели Евросоюза будут выделены 387 млрд евро. Реформа предполагает активные инвестиции в защиту окружающей среды и борьбу с изменениями климата.

Трактор в Гессене

Страны Европейского Союза и Европарламент (ЕП) достигли соглашения о положениях аграрной реформы ЕС, в соответствии с которой с 2021 по 2027 годы на сельскохозяйственные нужды должны быть выделены около 387 млрд евро. Это подтвердил в пятницу, 25 июня, Норберт Линс (Norbert Lins), председатель сельскохозяйственного комитета ЕП.

Реформа, в частности, предполагает активные инвестиции в защиту окружающей среды и борьбу с изменениями климата. На следующем этапе государства Евросоюза должны представить Еврокомиссии свои национальные планы в данной области.

Аграрные расходы - одна из крупнейших статей расходов ЕС

На встрече в Люксембурге в октябре 2020 года страны ЕС, в частности, договорились придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать упрощенному контролю, "который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей".

Наконец, каждая из стран ЕС должна будет увязать до 25 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Аграрные расходы являются одной из крупнейших статей бюджета ЕС.

Фермеры в ФРГ в 2020 году регулярно выходили на протесты

В 2020 году фермеры ФРГ неоднократно выходили на акции протеста. Это связано, в частности, с тем, что многие немецкие агропредприятия, которые производят экологически чистую продукцию, вынуждены вновь переходить на обычные стандарты, потому что не получают помощи от государства.

Кроме того, митингующие выступали против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требовали широкого общественного обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства. Критика касалась, в частности, запланированного властями ограничения на использование пестицидов.

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  • Бойенсдорф

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  • Нордштеммен

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  • Северный Рейн - Вестфалия

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  • Нижняя Бавария

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  • Фесте Ваксенбург

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  • Невель

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  • Аббатство Нересхайм

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  • Райтцендорф

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  • Мертлох

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  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


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