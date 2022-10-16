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КонфликтыЭстония

Страны Балтии призывают создать спецтрибунал для России

Жан Рофе
8 мин. назад

Основной задачей специального трибунала стало бы преследование преступления агрессии РФ против Украины, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

https://www.dw.com/ru/strany-baltii-prizyvaut-sozdat-spectribunal-dla-rossii/a-63457793

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для преследования за преступление военной агрессии России. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, опубликованном на сайте МИД Литвы в воскресенье, 16 октября.

"Основанный на правилах международный порядок, который мы все стремимся защищать, не сможет выжить, если останутся безнаказанными действия, которые самым вопиющим образом его нарушают - геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии", - говорится в документе.

Министры отмечают, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина и ряд других государств, а также Международный уголовный суд (МУС), "поскольку они играют ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в Украине".

"Создание специального трибунала дополнило бы роль МУС. В то время как МУС будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью специального трибунала стало бы привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства РФ за преступление агрессии", - считают главы МИД. Они подчеркнули, что "главные вдохновители, подстрекатели и оранизаторы кровавой агрессии не должны уйти от ответственности". 

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