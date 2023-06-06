Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 июня.

На 468-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 6 июня (время московское).

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На подконтрольной российской армии территории Новокаховского городского округа из-за подтоплений после разрушения Каховской ГЭС с 12.00 введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал назначенный РФ "глава" округа Владимир Леонтьев, говорится в Telegram-канале "администрации" округа. Леонтьев заявил в эфире телеканала "Россия-1", что подъем уровня воды в Новой Каховке из-за разрушения Каховской ГЭС привел к затоплению города. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы, подтоплены около 600 домов.

Страны Балтии обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС

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Президент Литвы и министры иностранных дел Латвии и Эстонии назвали разрушение плотины Каховской ГЭС на юге Украины военным преступлением, за которое Россия должна понести ответственность.

"Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного нападения России на гражданскую инфраструктуру Украины, - заявил литовский президент Гитанас Науседа. - Разрушение крупной плотины - это военное преступление, которое непосредственно угрожает тысячам людей. Россия должна понести за это ответственность. А Украина должна выиграть эту войну, чтобы обезопасить себя!"

"Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей. Виновные в военных преступлениях должны предстать перед специальным трибуналом", - написал в Twitter глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Это экологическая катастрофа, жизни людей находятся под угрозой. Россия - террористическое государство, и ее необходимо остановить. Мы должны усилить поддержку Украины и привлечь военных преступников к ответственности", - указал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Хроника событий 6 июня 00.00 - 13.59 >>>

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