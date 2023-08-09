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Страны Балтии и Польша осудили репрессии в Беларуси

Сергей Гуща
50 мин. назад

Министры иностранных дел государств Балтии, Польши, Германии, а также председатель Евросовета выразили поддержку демократическому движению в Беларуси и осудили репрессии режима Лукашенко.

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Акция солидарности с демократическим движением в Беларуси, фото из архива
Акция солидарности с демократическим движением в Беларуси, фото из архиваФото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS/picture alliance

Государства Балтии и Польша в третью годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси осудили "широкомасштабные репрессии внутри страны" и "соучастие" авторитарного режима в Минске в войне России против Украины. В совместном заявлении министры иностранных дел четырех стран ЕС и НАТО в среду, 9 августа, выразили свою поддержку демократическому движению в Беларуси и солидарность с ним.

"Мы верим в демократическую, независимую и суверенную Беларусь так же, как и верим в победу Украины. Наша поддержка белорусского народа, который борется за свою свободу и достоинство, останется нерушимой", - говорится в документе. Страны Балтии и Польша пообещали "и далее поддерживать демократические силы в Беларуси, их руководство, а также других представителей гражданского общества, выступающих за демократические преобразования в стране".

Глава МИД ФРГ: Человечность оппозиции Беларуси вызывает страх у режима Лукашенко

В поддержку белорусской оппозиции выступила и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).  "Человечность оппозиции "вызывает страх у режима" во главе с правителем Александром Лукашенко, написала Бербок в Twitter. "Ваше мужество невозможно упрятать за решеткой, идею свободы - не выгнать в эмиграцию", - заявила немецкий политик. Она напомнила, что более полутора тысяч белорусов уже три года после сфальсифицированных выборов незаконно находятся в заключении.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о "сфальсифицированных и нелегитимных" выборах президента 2020 года в Беларуси. ЕС осуждает "продолжающиеся жестокие репрессии", осуществляемые режимом Лукашенко, и выражает поддержку "демократическим силам в Беларуси", написал в Twitter европейский политик.

Заявление Лукашенко о победе вызвало массовые протесты

На выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года победителем объявил себя Александр Лукашенко, который, как утверждала избирательная комиссия, набрал более 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты в стране. По мнению протестующих, на выборах победила Светлана Тихановская. Вскоре после выборов она была вынуждена уехать в Литву. С тех пор многие представители белорусского гражданского общества, спасаясь от репрессий, нашли убежище в странах Балтии и Польше.

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