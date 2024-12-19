Штрафы за клевету. Зачем Кыргызстану еще один спорный закон?

В Кыргызстане приняли законопроект о введении штрафов за клевету и оскорбление в СМИ и интернете. Эксперты и медиасообщество полагают, что закон будет направлен против тех, кто критикует власть.

Парламент Кыргызстана 19 декабря 2024 года в третьем чтении принял законопроект о введении штрафов за клевету в СМИ и интернете. "За" проголосовали 68 депутатов, "против" - 4. После волны критики в обществе и долгих обсуждений парламентарии внесли поправки в проект закона, которые были одобрены во втором чтении, в начале декабря: размеры штрафов были снижены - для физических лиц 20 тысяч сомов (около 220 евро) вместо 100 тысяч, для юридических - 65 тысяч вместо 200 тысяч. Помимо этого, полномочия по реализации закона переданы правоохранительным органам, а не Минкультуры, как предполагалось ранее. Несмотря на это, эксперты и представители СМИ опасаются, что закон ограничит свободу слова в стране.

Журналист: "Достаточно скандальный вопрос"

Журналист-аналитик, председатель правления ОО "Журналисты" Нурдин Дуйшенбеков рассказал DW, что независимые СМИ изначально выступали против этой законодательной инициативы. Они предлагали провести парламентские слушания между первым и вторым чтениями, "поскольку это достаточно скандальный вопрос". Однако парламент на это не пошел. Что касается штрафов, то, по словам журналиста, "понятно, лучше, что снизили размер штрафов… Но, в принципе, 65 тысяч сомов для небольшой редакции это тоже достаточно неприятная сумма, как и 20 тысяч для физлица".

Нурдин Дуйшенбеков Фото: privat

Дуйшенбеков отмечает, что теперь возникли вопросы о том, как будет применяться данный закон, какую позицию будет занимать уполномоченный орган, суды. Собеседник делится, что в последние годы кыргызстанцы зачастую сталкивались с довольно широким толкованием норм. К тому же, по его словам, судебная экспертиза порой дает заключения, которые не соответствуют логике.

Журналист допускает, что медиасообщество обратится к президенту, чтобы он наложил вето на эту законодательную инициативу, так как считают ее излишней. "У нас особенно за последние годы уже большое количество таких достаточно репрессивных норм принято. Один закон "О защите от недостоверной (ложной) информации" - более, чем достаточно, потому что, если любой сайт можно по одному заявлению приостановить на неопределенный срок, либо удалить информацию, либо просто заблокировать. Какие еще нужны рычаги?", - задается он вопросом.

Юрист: "Демократическое пространство уменьшается"

Юрист Таттуубубу Эргешбаева также указывает на то, что законопроект содержит дублирующие нормы, так как законодательством КР уже предусмотрена ответственность за распространение недостоверной информации в медиапространстве, а его концепция потенциально нарушает права человека, включая гарантии свободы выражения мнений.

Эргешбаева отмечает, что в Кыргызстане наблюдается закрепление норм уголовного законодательства. Она объясняет: "Согласно новой версии Конституции, которая вступила в силу 5 мая 2021 года, страна развивается в направлении сильного президентского государства… И это означает, что идет упор на силовой блок и уменьшение демократического пространства, в том числе свободы прессы. Мы видим, что много законов, где, например, ранее произошла гуманизация, сейчас происходит дегуманизация".

Таттуубубу Эргешбаева Фото: privat

Собеседница считает, что поскольку в Кыргызстане сценарии реализации законов происходят "абсолютно неожиданным образом", нельзя предугадать, в отношении кого будет применена данная законодательная инициатива. Но, по ее словам, одно можно сказать точно: "Все граждане будут находиться под риском, что в отношении их может быть заявлено". Она полагает, что в большинстве случаев эта норма может применяться к тем, кто выражает критику в отношении власти и должностных лиц. А, как показывает практика, многие законы, в первую очередь, угрожают представителям средств массовой информации.

Медиаэксперт: "Это санкция на свободу слова"

Медиаэксперт, журналист-расследователь, главный редактор Checkit Media Асель Сооронбаева подтверждает, что закон будет работать против журналистов, активных пользователей соцсетей и активистов для того, чтобы они не могли "даже конструктивно критиковать действующую власть, чиновников и политиков". Она указывает на тот факт, что в Кыргызстане уже были зафиксированы десятки случаев арестов за комментарии, посты, перепосты в социальных сетях. По ее мнению, независимо от суммы штрафов, это санкция на свободу слова и метод ее подавления.

Асель Сооронбаева Фото: privat

В свою очередь директор Правозащитного движения "Бир Дуйно Кыргызстан", которое занимается защитой прав граждан, а также мониторингом и анализом для оценки прав человека в Кыргызстане, Толекан Исмаилова такую законодательную инициативу называет "трагичной". Она напоминает, что в 2010 году в стране отменили уголовную ответственность за клевету, и "теперь мы опять возвращаемся к этому репрессивному инструментарию".

Так как цензура в Кыргызстане не допускается, передача полномочий министерству внутренних дел противоречит Конституции КР, отмечает правозащитница. Также она говорит о том, что сегодня МВД - это карательный институт, потому что не было проведено реформ правоохранительной системы. Она полагает, что разрыв между гражданским обществом, гражданами и властью будет напряженным, в случае если их будут незаконно преследовать за критические высказывания в интернете. Что же касается журналистов, Толекан Исмаилова подчеркивает: "Без свободы слова никогда не будет справедливости".