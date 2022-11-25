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Йенс Столтенберг (фото из архива)Фото: Johanna Geron/REUTERS
КонфликтыУкраина

Столтенберг: НАТО продолжит помогать Украине защищать себя

Екатерина Венкина
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 ноября.

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На 275-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 25 ноября (время московское).

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в результате российских ударов по важнейшим объектам инфраструктуры в Украине с октября убиты по меньшей мере 77 мирных жителей, миллионы оказались в крайне тяжелых условиях. "Если рассматривать в целом, ситуация создает серьезные проблемы в рамках международного гуманитарного права", - указал он.

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НАТО будет помогать Украине защищать себя "столько, сколько потребуется" и трансформировать вооруженные силы в современную армию, соответствующую западным стандартам. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Выступая перед журналистами в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Румынии 29-30 ноября, Столтенберг призвал страны, которые хотят поставлять системы противовоздушной обороны Киеву, продолжать делать это.

Хроника событий 25 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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