Столтенберг: мир в Украине должен включать гарантии США

Необходимо заставить Путина принять Украину как независимое государство, и это возможно лишь при западных гарантиях безопасности, уверен Йенс Столтенберг, покинувший пост главы НАТО.

Любые переговоры о прекращении войны в Украине должны включать гарантии безопасности для этой страны от западных держав, и прежде всего США, уверен Йенс Столтенберг, покинувший 1 октября пост генерального секретаря НАТО. Мирное урегулирование в Украине без западных гарантий приведет к тому, что Россия не будет уважать никакие линии, проведенные на карте, заявил Столтенберг агентству Reuters накануне, в последний день своего пребывания во главе оборонного альянса.

"Когда согласовывается какая-либо линия - будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, мы должны быть абсолютно уверены, что война там закончится", - указал он. Политик при этом напомнил о предыдущих договоренностях по прекращению огня на востоке Украины после начала российской агрессии в 2014 году, которые Россия не сдерживала и нападала вновь.

По словам Столтенберга, Запад не может изменить позицию президента РФ Владимира Путина в отношении Украины. "Но думаю, что мы можем изменить его расчеты, если продемонстрируем, что цена продолжения войны настолько высока, что ему лучше сесть и принять Украину как суверенное независимое государство", - подчеркнул он.

Не отказываться от поддержки Украины из-за угроз РФ

Одновременно Столтенберг призвал НАТО не отказываться от дальнейшей военной помощи Украине "из-за безрассудной российской ядерной риторики". "Каждый раз, когда мы усиливали нашу поддержку новыми типами оружия - боевыми танками, дальнобойными ракетами или истребителями F-16, россияне пытались нам помешать", - напомнил он.

При этом российские угрозы не имели успеха, и недавние заявления Путина о ядерном оружии не должны помешать НАТО поддерживать Украину, добавил норвежский политик. Он также подчеркнул, что наибольшим риском для НАТО является возможная победа России в войне против Украины.

Мандат Столтенберга истек 1 октября

Йенс Столтенберг занимал должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. В феврале 2023 года он заявил, что не будет добиваться очередного продления мандата, так как это происходило уже трижды. Из-за невозможности покинуть пост после начала полномасштабной войны РФ против Украины Столтенбергу даже пришлось отказаться от назначения на должность главы Норвежского банка. В последний раз его мандат главы НАТО был продлен в июле прошлого года на саммите в Вильнюсе до 1 октября 2024-го.

В конце июня 2024 года Североатлантический альянс официально объявил, что преемником Столтенберга на посту генерального секретаря с 1 октября станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В свою очередь Йенс Столтенберг будет руководить Мюнхенской конференцией по безопасности.