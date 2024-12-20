Столица Украины подверглась массированному ракетному удару

Столица Украины подверглась массированному ракетному удару20 декабря 2024 г.
Столица Украины Киев и окрестности утром в пятницу, 20 декабря, подверглись массированному авиаудару. Украинские СМИ сообщили о как минимум шести взрывах в Киеве. Перед этим по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки сбитых российских ракет упали в четырех районах столицы: бушуют пожары, пострадали два человека и повреждена тепломагистраль. Начальник Киевской военной городской администрации (КГВА) Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, в Голосеевском районе погиб один человек.
"В результате вражеской атаки обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания - на крышах зданий, также горят машины. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе. Обломки упали на крышу дома в Днепровском районе, бушуют пожары в Соломенском и Шевченковском районах ", - написал Кличко.
Сильные разрушения
Глава КГВА Попко выложил в Telegram фото разрушений.
Между тем издание "Страна" сообщает, что на складе возле международного аэропорта Борисполь начался сильный пожар. Сообщается также об ударах по городу Василькову в Киевской области, где расположен военный аэродром.
В настоящий момент воздушная тревога на Украине отменена.
Минобороны РФ: Удар по пункту управления СБУ и КБ "Луч"
Минобороны России сообщило, что утром был нанесен удар по пункту управления СБУ в Киеве. Также в числе целей было киевское КБ "Луч" и позиции ЗРК Patriot. Все объекты поражены, заявили в военном ведомстве. Там уточнили, что конструкторское бюро "Луч", осуществляет проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха".
В Минобороны назвали это ответом на недавнюю атаку западными ракетами ATACMS и Storm Shadow в Ростовской области. Накануне Ростовская область подверглась массированной ракетной атаке.