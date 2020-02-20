 В Штутгарте появился редкий рыбоящер (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 12.08.2021

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По Германии

В Штутгарте появился редкий рыбоящер (фото)

Штутгартский музей естествознания на весь мир известен своей уникальной коллекцией окаменелостей. Сейчас ее пополнил новый хорошо сохранившийся экземпляр.

Музей естествознания в Штутгарте

Штутгарт • Столица федеральной земли Баден-Вюртемберг Штутгарт - не только город "Мерседесов" и "Порше". Здесь еще находится и Музей естествознания, представляющий интерес для палеонтологов со всего мира. Музей специализируется на ихтиозаврах. В его коллекции окаменелостей этого отряда вымерших морских пресмыкающихся, обнаруженных на юго-западе Германии, более ста фоссилий. Ископаемые, возраст которых насчитывает 182 миллиона лет, сохранились в хорошем состоянии, вплоть до того, что ученые могут исследовать остатки пищи в желудке, фрагменты кожи, эмбрионы и делать выводы о биологии, образе жизни и среде обитания исчезнувших животных.

Сейчас собрание пополнилось еще одним редким экземпляром - трехметровым представителем рода Stenopterygius uniter, найденным в юрских отложениях в районе общины Хольцмаден в 40 минутах езды от Штутгарта. Этот регион в федеральной земле Баден-Вюртемберг - богатый источник хорошо сохранившихся окаменелостей Юрского периода. Ранее здесь находили остатки вымерших головоногих моллюсков, морских лилий, древних рептилий и рыб. Новый экспонат стал подарком местной страховой компании.

Музей естествознания в Штутгарте

Музей естествознания в Штутгарте

Stenopterygius uniter относится к самым крупным и редким видам рода стеноптеригиев, которые обитали в ранний Юрский период на территории современных Англии, Франции, Германии, Люксембурга и Швейцарии. Многие найденные в Хольцмадене окаменелости позволили ученым выяснить, что под кожей у стеноптеригиев, с виду напоминающих и рыб, и дельфинов, был слой жира для теплоизоляции, как у современных китов, и они, в отличие от большинства современных пресмыкающихся, были животными теплокровными.

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    Автор: Максим Нелюбин


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