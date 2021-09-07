 Стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал пожизненный запрет на въезд в РФ | Новости из Германии о России | DW | 07.09.2021

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Россия

Стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал пожизненный запрет на въезд в РФ

Комик из Беларуси Мирзализаде подал иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд Москвы. В августе ведомство навсегда запретило ему въезжать в РФ, несмотря на выданный в марте вид на жительство.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде

Стендап-комик Идрак Мирзализаде

Стендап-комик Идрак Мирзализаде обжаловал решение российских властей о пожизненном запрете на въезд и проживание в РФ. В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск гражданина Беларуси к МВД России, сообщает во вторник, 7 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На сайте суда указывается, что иск Мирзализаде к МВД зарегистрирован 2 сентября.

Пожизненный запрет на пребывание в РФ

В конце августа министерство внутренних дел РФ сообщило о пожизненной "нежелательности пребывания (проживания)" в стране стендап-комика Идрака Мирзализаде. "В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", - пояснило российское ведомство. Поэтому его нахождение в РФ угрожает "общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", отмечается далее.

"МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи", - указало также ведомство.

Административный арест на 10 суток и отъезд из РФ

9 августа Таганский районный суд Москвы приговорил Мирзализаде к административному аресту на 10 суток по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Речь шла о шутке про испачканный русскими матрас в стендапе комика. Прокуратура указала на "признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Мирзализаде не признал вину и заявил, что в своем выступлении он высмеивал ксенофобию, а вызвавшая возмущение цитата была вырвана из контекста.

После выхода из СИЗО комик уехал из России, сообщила "Медиазона". Один знакомый артиста заявил изданию, что тот сейчас "не в России и не в Беларуси". По данным МВД РФ, за последние годы Мирзализаде несколько раз приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил вид на жительство.

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