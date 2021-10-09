Статья Медведева об Украине: что сказала бы уточка?

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об Украине. В ней он повторил тезисы Кремля о политике Киева. Сергей Елкин и не только оценили труд бывшего президента России.
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Владимир Путин считает русских и украинцев одним народом. О том, что не так с этим тезисом и о чем умолчал президент РФ в своей статье, DW поговорила с австрийским историком Андреасом Каппелером.