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Старейшую немецкую почтовую марку продадут на аукционе

Лена Шмиц
11 сентября 2024 г.

"Черная единица" была первой стандартной маркой на территории современной Германии. Теперь этот филателистический лот со 175-летней историей выставят на торги.

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"Черная единица" впервые выпущена в Баварии в 1849 году
"Черная единица" - старейшая немецкая почтовая маркаФото: Fredrik Von Erichsen/dpa/picture alliance

Аукционный дом Heinrich Köhler в Висбадене выставит на торги конверт, франкированный первой немецкой почтовой маркой - "Черной единицей" - "Schwarze Einser". Марка черного цвета без зубцов была впервые выпущена в королевстве Бавария 1 ноября 1849 года. В центре отображена цифра номинала - один крейцер, марка была отпечатана в типографии Мюнхенского университета.

Heinrich Köhler - старейший в Германии аукционный дом, специализирующийся на почтовых марках. По его данным, конверт с "Черной единицей", который представят на торгах 27 сентября, - единственный до сих пор известный полностью сохранившийся такой экземпляр. Ценность этого лота заключается еще и в том, что конверт с письмом внутри был отправлен сразу в день выпуска марки - из баварского Вегшайда на границе с Австрией в общину Хенгерсберг. Речь идет об известной среди филателистов в Баварии "корреспонденции Салегга" (Salegg-Korrespondenz).  Стартовая цена франкированного "Черной единицей" конверта со штемпелем - 250 тысяч евро.

Конверт, франкированный "Черной единицей" - лот на аукционе с Висбадене 27 сентября
Конверт, франкированный "Черной единицей" - лот на аукционе с Висбадене 27 сентября Фото: Schmitt BPP (2007)/Stegmüller BPP (2024)

По приказу Максимилиана II (Maximilian II.), приверженца либеральных идей и технических инноваций, Бавария первой на территории современной Германии ввела почтовые марки - номиналом в 1, 3 и 6 кройцеров. Все три марки были выпущены в один день, однако марка с наименьшим номиналом считается старейшей. Самой первой почтовой маркой в мире является "Черный пенни" - "One Penny Black", стандартная марка, выпущенная в 1840 году в Англии.

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