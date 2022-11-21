Станут ли танцы и лесосплав культурным наследием ЮНЕСКО?

На занесение в Список всемирного нематериального культурного наследия в 2022 году претендуют современный танец и лесосплав.

На занесение в список всемирного нематериального культурного наследия в 2022 году претендуют современный танец и лесосплав. И обе заявки в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) направила Германия.

Современный танец

Почему современный танец? При этом, если честно, он уже не такой уж и современный. Речь идет не о хип-хопе или брейк-дансе. Современный танец, претендующий на включение в Список культурного наследия, - это стиль, возникший в 20-е годы прошлого века, ставший воплощением эмансипации и раскрепощения тела и души.

Мэри Вигман Фото: picture-alliance/akg-images/G. Schuetz

"Пионером современного танца" называют легендарную немецкую танцовщицу и хореографа Мэри Вигман (Mary Wigman, 1886-1973). Ее девизом было: "Нет танца без экстаза!". Номинирование современного танца "придало уверенности, вызвало подъем в профессиональной среде и еще раз показало, что танец обладает выдающейся силой объединять людей", подчеркнул Михаэль Фройндт (Michael Freundt), глава Немецкого танцевального объединения.

Наряду с экспрессивным танцем на звание всемирного нематериального наследия претендует довольно старое ремесло - лесосплав. "Золотые" годы лесосплава в Европе пришлись на период от Средневековья до второй половины прошлого века. Как вид транспортировки леса по воде он применялся на переправах, водоемах и реках. Заявку Германия подала совместно с Латвией, Австрией, Польшей, Испанией и Чехией. Мартин Шпренг (Martin Spreng), председатель Немецкого объединения лесосплавных предприятий рад номинации и обмену опытом, который возник между участниками совместной заявки.

Список нематериального культурного наследия пополняется

Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, которую ратифицировали уже 180 стран, ЮНЕСКО приняла в 2003 году. Список объектов, подлежащих защите на основе этого документа, иллюстрирует разнообразие культурного наследия человечества и указывает на значение традиций, подчеркивая также опасность их полного исчезновения. Германия ратифицировала конвенцию в 2013 году. Списки нематериального культурного наследия включают уже более 600 элементов из 140 стран. Среди них, например, - азербайджанский национальный женский головной убор кялагаи, навыки изготовления киргизской и казахской юрт, бразильское национальное боевое искусство капоэйра, армянский лаваш и японская традиция производства бумаги.

Решение о включении в Список нематериального культурного наследия будет принято на заседании ЮНЕСКО, которое пройдет с 28 ноября по 3 декабря в столице Марокко Рабате.

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