Поздняков уходит с поста главы Олимпийского комитета РФ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во вторник, 15 октября, объявил, что намерен покинуть свой пост. "Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение (об отставке. - Ред.) и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России", - говорится в письменном заявлении российского спортивного функционера, обнародованном на сайте ОКР.

"До того момента глава организации, Исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме", - уточняется в документе.

Станислав Поздняков объяснил свое решение уйти в отставку тем, что геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, "диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений".

Поздняков - четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, десятикратный чемпион мира и тринадцатикратный чемпион Европы. Пост главы ОКР он занимает с 2018 года. В 2016 году Станислав Поздняков был избран первым вице-президентом организации, напоминает агентство "Интерфакс".

Санкции МОК в отношении России и Беларуси

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Международный Олимпийский комитет ввел санкции против РФ и Беларуси. В частности, было запрещено проводить в этих странах международные спортивные соревнования. Кроме того, российским и белорусским спортсменам, допущенным к международным соревнованиям, запретили демонстрировать там национальную символику.

На Олимпиаде 2024 года в Париже спортсменам из РФ, не поддерживающим войну против Украины, было разрешено выступать в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе и без демонстрации национальной символики. В итоге, как пишет онлайн-издание "Медуза" , в Играх приняли участие 15 российских спортсменов, в том числе - теннисисты.

Станислав Поздняков назвал тогда российских теннисистов, решивших выступить на Олимпиаде, "командой иноагентов". Он аргументировал свою позицию тем, что теннисисты "большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что "играют за себя", осуждают политику своей страны и СВО (войну Росси против Украины. - Ред.)".