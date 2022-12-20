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Президент ФРГФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
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Штайнмайер просит Си повлиять на Путина для окончания войны

Екатерина Венкина
42 мин. назад

Президент Германии в телефонной беседе призвал председателя КНР повлиять на президента РФ, чтобы тот вывел войска из Украины.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил агрессивную войну РФ в Украине. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в канцелярии президента ФРГ.  По ее данным, разговор длился 60 минут.  В его ходе затрагивались также вопросы двусторонних отношений и текущая ситуация в Китае.

Штайнмайер подтвердил решимость Германии продолжать оказывать поддержку Украине. Европа не отступит перед лицом российских угроз и приняла меры против энергетического кризиса, отметил президент ФРГ. По его словам, российская агрессия повлекла за собой укрепление обороны Украины и усилила сплоченность Европы, а президент РФ Владимир Путин в корне просчитался.

Кроме того, Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Си за явное неприятие ядерных угроз со стороны России. Он приветствовал совместный сигнал государств G20 на Бали, подчеркнувших приверженность международному праву и предупредивших о гуманитарных и экономических последствиях войны. Штайнмайер обратил внимание на совместную заинтересованность Китая и Европы в прекращении военных действий, а также на уважение к суверенитету Украины и необходимость вывода российских войск с территории этой страны. Германский политик попросил Си повлиять на Путина, указали в канцелярии Штайнмайера. 

Пятидесятая годовщина двусторонних отношений

Поводом для телефонного разговора послужила пятидесятая годовщина двусторонних отношений ФРГ и КНР. Политики обменялись телеграммами по этому поводу в октябре.

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (фото из архива)Фото: Rungroj Yongrit/REUTERS

Как передало агентство Reuters, председатель КНР в свою очередь выразил надежду на то, что Берлин обеспечит справедливые, прозрачные и недискриминационные условия для китайских компаний в ФРГ. Си также подчеркнул, что отношения Китая и ЕС не должны зависеть от третьих стран.

Китай предостерег от угроз применения ядерного оружия

В ноябре председатель КНР на фоне войны России против Украины предостерег от применения ядерного оружия, а также угроз применить его. "Мировое сообщество должно позаботиться о невозможности применения ядерного оружия и ведения ядерных войн в Евразии", - сказал Си на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Пекине.

Глава КНР заверил, что Китай поддерживает усилия Германия и Европы по проведению мирных переговоров и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. В то же время Си Цзиньпин уклонился от прямой критики в адрес стратегического партнера КНР - России.

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