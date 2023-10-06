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Штайнмайер и Байден подтвердили дальнейшую поддержку Украины

Илья Коваль
7 октября 2023 г.

Президент Германии встретился в Вашингтоне с американским главой государства. Штайнмайер и Байден пообещали и дальше поддерживать Украину в защите своих территорий.

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Президенты США и Германии Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер
Президенты США и Германии Джо Байден и Франк-Вальтер ШтайнмайерФото: Bundesregierung/Bergmann

Германия и США будут и дальше поддерживать Украину в войне против России, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в Вашингтоне после встречи с американским коллегой Джо Байденом в пятницу, 6 октября.

"Наш альянс имеет центральное значение для нашего обязательства поддерживать украинцев и их храбрую защиту своей страны, своей свободы и своего будущего", - сказано также в совместном заявлении двух президентов.

Штайнмайер отметил, что США не оказывают на Германию давления в плане новых поставок оружия Украине. "Байден не говорил о каких-либо ожиданиях от ФРГ (относительно военной помощи Киеву. - Ред.)", - сказал он. При этом Киев может положиться на Берлин: "Люди в Украине знают: если Германия пообещала, она сдержит слово. На ФРГ можно положиться". То же касается и США, по словам Штайнмайера, заверил Байден.

Конфликт в Конгрессе США и помощь для Украины

В то же время немецкий президент "ощутил напряжение" в политических кругах Вашингтона из-за конфликта между членами Конгресса США и выразил надежду на его скорейшее решение. "Это касается, конечно, и продолжения поддержки Украины. Президент Байден был уверен, что это удастся", - подчеркнул Штайнмайер.

Новый проект бюджета США предусматривал дополнительный пакет помощи Украине в размере 24 млрд долларов, однако из-за разногласий Конгресс 30 сентября принял лишь временный бюджет на 45 дней, чтобы избежать приостановки работы органов власти (шатдауна). В этом бюджете нет средств на поддержку Украины, которые теперь должны быть отдельно одобрены Палатой представителей.

Чтобы принять временный бюджет, спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заручился голосами не только своих однопартийцев, но и некоторых демократов. На этом фоне представитель ультраправого крыла Республиканской партии Мэтт Гетц обвинил Маккарти в поддержке демократа Байдена вместо отстаивания интересов своей партии.

3 октября впервые в истории Конгресса США был смещен с должности спикер Палаты представителей. Это парализовало работу Конгресса. Неизвестно, как скоро конгрессмены смогут выбрать нового председателя и одобрить новый пакет помощи Украине, против которого выступает часть республиканцев.

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