Ссора ЕС и Эстонии может замедлить военную поддержку Украины

Таллинн заявляет, что просьбы компенсировать его военную помощь Украине соответствуют правилам ЕС. Но в Брюсселе не исключают, что Эстония стремится модернизировать свои оборонные системы за счет средств Евросоюза.

Позиции 27 стран-членов Европейского Союза зачастую кардинально расходятся по множеству вопросов. Как управлять миграцией, влезать ли в общие долги для финансирования амбициозных проектов, считать ли ядерную энергию экологически чистой - и это лишь некоторые из них.

Но с тех пор, как в феврале прошлого года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, решительная поддержка Киева стала редким примером весьма желательного единства европейцев.

Однако 28 марта 2023 года, ссылаясь на дипломатов из стран-членов ЕС и чиновников Евросоюза, издание Politico сообщило, что Эстония вызвала недоумение и недовольство в Брюсселе, потребовав у ЕС возместить расходы на поставку ею в Украину уже бывших в использовании вооружений не по их фактической цене, а по цене нового оружия, которое будет приобретено взамен.

Флаги Украины перед штаб-квартирой ЕС- символ поддержки Киева Брюсселем Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Хотя требование балтийского государства не противоречит регулирующим правилам Европейского фонда мира (The European Peace Facility, EPF), из которого и выплачивается компенсация, Эстония, похоже, делала это чаще, чем другие страны, сообщает Politico. Издание опубликовало документы, подтверждающие эти утверждения.

"Эстония следует правилам EPF"

Ответ из Таллинна не заставил себя ждать. "Эстония следовала правилам EPF при определении того, следует ли рассчитывать помощь, предоставленную Украине, как балансовую или как стоимость замещения", - говорится в заявлении министерства обороны Эстонии. В документе подчеркивается, что Таллинн просил компенсацию по цене нового оборудования только тогда, когда производство прежнего было прекращено, и когда замена была необходима для сохранения военного потенциала страны.

"Поддержка Украины - это не соcтязание, и ее суть не в схеме возмещения расходов Евросоюзом. Ставки гораздо выше - отражение агрессии в Европе XXI века и сохранение нашей архитектуры безопасности", - резко указывается в завершении документа.

Одновременно, 28 марта, Украина повторно поблагодарила Таллинн за проявления солидарности. "Пример Эстонии в инвестировании в безопасность Европы вдохновляет. Военная помощь Эстонии Украине уже превысила 1 процент ВВП страны", - написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. "Все, что мы получаем от наших [эстонских] друзей, от систем Javelin до гаубиц, помогает [украинской армии] защищать Украину и всю Европу".

Эстония, население которой составляет 1,4 млн человек и которая в 2004 году вместе с другими бывшими советскими республиками Балтии вступила в Европейский Союз и НАТО, является одним из самых горячих сторонников Украины.

У фонда ЕС - ограниченные средства

Итак, если Эстония следовала правилам EPF, а Украина довольна, то в чем проблема?

Подразумевается, что Таллинн использует возможность модернизировать свои оборонные системы за счет средств ЕС, а не внутренних активов, чего не делают другие страны-члены союза, рассказал DW Луиджи Скацциери, аналитик Центра европейских реформ.

"Очевидно, что в некоторых странах есть раздражение по поводу того, как Эстония использовала фонд. В основном потому, что если бы все использовали фонд для возмещения расходов на новые системы вооружений, то деньги в нем закончились бы очень и очень быстро", - отмечает он.

Созданный за год до российского вторжения EPF призван повысить способность ЕС предотвращать конфликты, поддерживать мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Его средства складываются за счет взносов стран-членов ЕС. 2 февраля 2023 года Евросовет принял седьмой пакет поддержки Украины в размере 500 млн евро. Благодаря седьмому траншу общий вклад ЕС в Европейский фонд мира для Украины увеличился до 3,6 млрд евро.

В прошлом году 27 государств ЕС пересмотрели свою политику в области обороны и согласились использовать средства фонда, чтобы помочь вооружить Киев, частично возместив государствам-членам расходы на военную помощь, которую они направляют в Украину из своих собственных запасов.

Законы ЕС, как правило, запрещают покупать оружие на совместные средства, но война, развернувшаяся буквально на границах Евросоюза, заставила нарушить табу. EPF позволил обойти существующие правила.

Правила компенсаций от EPF неоднозначны

Скацциери считает, что правила фонда, связанные с возмещением расходов, недостаточно однозначны. "Проблема в том, что без четких правил вы рискуете подорвать политический консенсус", - отмечает он.

Публично официальные лица и правительства государств ЕС часто превозносят EPF как пример единой и непоколебимой поддержки Украины в ее борьбе с Россией. "Но за кулисами всегда существовала напряженность, которая иногда прорывалась на публику, если вспомнить размолвку по поводу отправки танков", - напомнил Скацциери, имея в виду прозвучавшую в начале года критику в адрес Германии, в частности, ее восточными соседями по ЕС, за первоначальное нежелание Берлина поставлять Киеву современные танки.

Однако нынешний конфликт может оказаться более опасным, чем предыдущие, если он нарушит европейский консенсус по работе EPF, что в свою очередь будет иметь негативные результаты для Украины, считает Скацциери. Не говоря уже о том, что для продолжения работы фонда теперь потребуются новые финансовые вливания, особенно в свете заключенной недавно крупной европейской сделки по поставке Украине боеприпасов .

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