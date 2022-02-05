 США выразили поддержку Deutsche Welle после запрета на вещание в РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2022

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Германия

США выразили поддержку Deutsche Welle после запрета на вещание в РФ

"Мы проявляем солидарность с DW на фоне подавления Москвой независимых СМИ, политической оппозиции и гражданского общества", - заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Табличка с логотипом DW в офисе медиакомпании в Москве (фото из архива)

Табличка с логотипом DW в офисе медиакомпании в Москве (фото из архива)

Соединенные Штаты осуждают решение правительства России закрыть корпункт медиакомпании Deutsche Welle в Москве. Такое заявление распространил в пятницу, 4 февраля, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы проявляем солидарность с Deutsche Welle на фоне подавления Москвой независимых СМИ, политической оппозиции и гражданского общества", - написал Прайс на своей официальной странице в Twitter.

Вскоре после этого на странице посольства России в США в той же соцсети появилась следующая запись: "Заявление официального представителя Госдепа - еще один пример политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иное вещание канала RT DE?"

Запрет Москвы на вещание DW в РФ

3 февраля МИД РФ сообщил о решении российских властей запретить вещание DW в России и лишить аккредитации корреспондентов медиакомпании в стране. Кроме того, Москва намерена включить DW в список СМИ-"иноагентов". Позиция РФ вызвала в Германии бурю возмущения.

Москва назвала решение о запрете на вещание DW в РФ ответом на запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии.

Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его отсутствием у RT DE лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимой в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

В то же время сайт RT, включая его немецкоязычную версию, продолжает работать на территории ФРГ без ограничений, а сотрудники редакции свободно осуществляют журналистскую деятельность в Германии.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова пойти навстречу Берлину в ситуации с запретом на вещание DW в России, если Германия предпримет аналогичные шаги в отношении телеканала RT DE.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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