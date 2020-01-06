США ввели санкции против сотрудников спецслужб Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех сотрудников иранских спецслужб. В черный список внесены Али Реза Шахвароги Фарахани, Махмуд Хазейн, Омид Нури и Кия Садеги, связанные с министерством информации Ирана, в отношении которого уже действуют американские ограничительные меры, заявило в пятницу, 3 сентября, министерство финансов США.

Неудавшийся заговор в отношении американско-иранской журналистки

Журналистка Масих Алинеджад

По данным Вашингтона, четыре иранца причастны к заговору - попытке похищения и вывозв из США американской журналистки и правозащитницы иранского происхождения. По данным СМИ, речь идет о ведущей персидской службы "Голоса Америки", активистке Масих Алинеджад. Заговор осуществить не удалось, но он свидетельствует о деятельности иранских спецслужб по преследованию проживающих за рубежом иранцев, включая попытки вернуть диссидентов на территорию Ирана, указало американское ведомство.

"Попытка Ирана похитить гражданку США на американской территории из-за того, что она воспользовалась своим правом на свободное выражение мнения и критиковала иранские власти, неприемлема и является возмутительным нарушением основополагающих международных норм", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заморожено имущество в США

По данным Минфина США, включение иранцев в санкционный перечень означает запрет американским гражданам и компаниям заключать с ними любые сделки. Иностранцам, ведущим с ними бизнес, тоже грозят штрафные меры США. Кроме того, замораживается все имущество фигурантов черного списка на территории США.

В свою очередь Тегеран категорически отверг обвинения Вашингтона и раскритиковал новые санкции, заявив о "голливудских сценариях новой американской администрации".

О заговоре против живущей в Нью-Йорке журналистки стало известно в июле текущего года. Прокуратура США выдвинула обвинения против пяти человек, в том числе четырех сотрудников спецслужб - Шахвароги Фарахани, Хазейна, Нури и Садеги. Министерство юстиции США заявило, что все четверо находятся на свободе в Иране.

Смотрите также: