США увязали разработку крылатых ракет морского базирования со сдерживанием РФ

Разработка и развертывание крылатых ракет морского базирования (КРМБ) станут сигналом того, что у Соединенных Штатов есть "операционно эффективные ядерные варианты сдерживания" агрессии, в частности, со стороны России. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник, 4 августа, пресс-службой Пентагона. Оно базируется на оценках экспертов, подготовивших доклад об "Усилении сдерживания и снижении ядерных рисков".

Как следует из отчета, разработка этих новых вооружений позволит устранить лакуну в стратегии американской безопасности, обозначенную в Обзоре ядерной политики (Nuclear Posture Review) за 2018 год - документе, который определяет долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений.

США сняли с дежурства последнюю КРМБ в 2010 году

В Минобороны США напомнили, что США сняли с дежурства последнюю ядерную КРМБ в 2010 году.

"Россия же, напротив, продолжила комплексную программу модернизации и расширения театра военных действий для маломощного и тактического ядерного оружия", - утверждают в Пентагоне. По его данным, в Москве "ошибочно считают", что ограниченное применение маломощного ЯО сможет дать РФ "силовое преимущество" в конфликте. При этом, по оценкам американского оборонного ведомства, как Россия, так и Китай "инвестируют существенные средства" для улучшения и расширения своих ядерных сил.

Военные меры НАТО

Ранее стало известно о планах министров обороны стран НАТО утвердить пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией ракетного арсенала.

В 2019 году США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он предусматривал ликвидацию целого класса ракет. Документ запрещал сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

