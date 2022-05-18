США уверены во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Администрация США убеждена, что сопротивление Турции вступлению Финляндии и Швеции в состав НАТО удастся преодолеть. "Мы уверены, что в итоге Финляндия и Швеция" присоединятся к Североатлантическому альянсу и "что беспокойство Турции может быть устранено", заявил на брифинге в Вашингтоне в среду, 18 мая, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Швеция и Финляндия 18 мая подали официальную заявку на вступление в НАТО. Причиной такого решения двух стран, ранее проводивших политику военного нейтралитета, является, как неоднократно подчеркивали их власти, угроза безопасности, возникшая на фоне военной агрессии РФ в отношении Украины. Между тем Турция, входящая в НАТО, грозит наложить вето на принятие Финляндии и Швеции в альянс.

Встреча Блинкена и Чавушоглу

Чтобы снизить напряженность, госсекретарь США Энтони Блинкен в тот же день встретился с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу. В ходе этой встречи Чавушоглу сказал, что Турция понимает озабоченности Финляндии и Швеции по поводу безопасности. Однако, по его словам, необходимо также учитывать озабоченности Турции. Анкара стремится преодолеть разногласия на основе "диалога и дипломатии", отметил глава турецкого МИДа.

Блинкен в свою очередь заявил, что в процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО государства - члены альянса будут работать как "союзники и партнеры". Чавушоглу назвал переговоры "крайне позитивными". По словам министра, Блинкен заверил его, что Вашингтон передаст необходимые сообщения, чтобы устранить обеспокоенность Турции.

Эрдоган подтвердил возражения Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 мая вновь заявил, что Анкара может не согласиться на расширение НАТО. Он обвиняет Финляндию и Швецию в отсутствии четкой позиции по отношению к курдским боевикам, а также во введении санкций против Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал принять во внимание требования Анкары. "Турция является ценным союзником, и необходимо учитывать любую обеспокоенность в отношении безопасности. Мы должны действовать сообща в этот исторический момент", - заявил генсек.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

