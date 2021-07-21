 США урезали выплаты в WADA в ожидании реформ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.07.2021

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Мир

США урезали выплаты в WADA в ожидании реформ

США готовы перевести лишь примерно половину своего регулярного взноса в WADA. Вторая половина поступит на счета организации, когда заметны будут продвижения в реформах.

Эмблема WADA

США намерены выплатить лишь половину своего регулярного взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA), настаивая на проведении реформ в организации.

Об этом в среду, 21 июля, заявил координатор Управления государственной политики в сфере контроля за наркотиками администрации президента США (ONDCP) Ричард Баум, выступая на заседании Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США.

Баум подчеркнул, что внутри WADA проводятся "хорошие дискуссии" о переменах, однако прежде, чем США переведет оставшуюся часть взноса, хотелось бы увидеть "дополнительные продвижения". Из своего взноса в 2,9 миллиона долларов Вашингтон готов немедленно перевести только 1,6 миллиона, заявил он.

Критику США вызывает исполнительный комитет WADA, который, по мнению американцев, не в полной мере является той независимой инстанцией, которая должна стоять во главе этой организации. "Работа комитета слишком важна, чтобы допустить даже тени возможного конфликта интересов", - отметил Баум.

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    Автор: Григорий Аросев


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