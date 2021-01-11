США снова внесли Кубу в список спонсоров терроризма

Правительство проигравшего выборы президента США Дональда Трампа вернуло Кубу в список стран, которые, по данным Вашингтона, спонсируют международный терроризм. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа в понедельник, 11 января.

В документе утверждается, что Куба занималась укрывательством террористов. "Этим шагом мы в очередной раз хотим указать на ответственность Кубы (за поддержку международных террористов. - Ред.) и даем ясный посыл: режим Кастро должен прекратить оказывать поддержку международному терроризму и производить диверсионные действия в отношении США", - цитирует госсекретаря Майка Помпео телеканал Fox News.

США обвиняют Кубу в отказе сотрудничать в борьбе с терроризмом

Ранее, в мае 2020 года, Госдепартамент внес Кубу в черный список за отказ Гаваны сотрудничать с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. Помимо Кубы, в этом списке находятся восемь стран, в том числе Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла.

Обосновывая это решение, Госдеп США указал, что на Кубе находятся члены колумбийской леворадикальной организации АНО, которые въехали туда в 2017 году. В свою очередь, директор департамента США министерства иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио отверг обвинения Вашингтона, заявив, что его страна сама "является жертвой терроризма".

"Террористические акты, совершенные правительством США против Кубы, имеют долгую историю, власти США причастны к тем, кто организовал, финансировал и осуществлял подобные действия", - написал Фернандес де Коссио на своей странице в Twitter.

Куба была впервые внесена США в список стран-спонсоров терроризма в марте 1982 года. В мае 2015 года Куба покинула этот список после того, как тогдашний президент США Барак Обама направил соответствующее предложение в Конгресс.

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