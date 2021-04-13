США разместят в Германии еще 500 военнослужащих

США с осени приступят к размещению в Германии еще пятисот военнослужащих, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на совместном пресс-конференции с германской коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) во вторник, 13 апреля, в Берлине.

Остин высоко оценил усилия Германии, направленные на увеличение ассигнований на оборону. В свою очередь Крамп-Карренбауэр назвала решение США о размещении на территории ФРГ еще 500 солдат "ясным сигналом союзничества", а Остина - "другом этой страны". 67-летний Ллойд Остин в свое время служил в ФРГ и, по его собственным словам, испытывает "личные чувства" к Германии.

Фактическая отмена указа Дональда Трампа

В настоящее время на территории ФРГ дислоцировано около 34,5 тысячи военнослужащих США. В июле 2020 года прежний президент Дональд Трамп объявил о выводе из Германии трети американского контингента. Трамп назвал это своего рода наказанием за то, что Берлин, по его мнению, не выделяет достаточно средств на оборону, проявляет нерешительность в НАТО и полагается на защиту со стороны США. Планы Трампа вызвали обеспокоенность в Германии и критику в самих Соединенных Штатах.

Преемник Трампа на посту президента Джо Байден затормозил исполнение указа своего предшественника. А заявление нового главы Пентагона в Берлине об увеличении американского контингента в Германии агентство dpa расценило как окончательный отказ от планов Трампа.

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