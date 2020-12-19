США проверяют российские компании на риски для системы снабжения

Администрация США проверяет десятки российских компаний, которые могут угрожать безопасности используемых американским фирмами каналов снабжения, сообщил заместитель министра юстиции США Джон Демерс вечером в четверг, 15 апреля. По словам Демерса, этот процесс может затянуться на многие месяцы и привести к тому, что дела некоторых российских компаний будут переадресованы в министерство торговли США для дальнейших мер.

Это заявление была сделано сразу после введения США нового пакета санкций против России за предполагаемое вмешательство в американские выборы, кибератаки и другие "злонамеренные" действия. В санкционный список попал целый ряд российских компаний, в том числе российский подрядчик Positive Technoligies, и заявление Демерса свидетельствует о том, что под прицелом вскоре могут оказаться и другие российские фирмы, отмечает Reuters.

Анализ рисков

По словам Демерса, Минюст США в рамках анализа рисков для американских цепочек снабжения будет расследовать "известную связь между конкретной компанией и российскими разведслужбами". В поле зрения ведомства попадут и нероссийские компании с подразделениями в России.

Демерс не уточнил, какие именно компании заинтересовали министерство юстиции США, указав, что расследование находится на ранней стадии и может затянуться на месяцы. Он также отметил, что по ходу расследования количество компаний для проверки, вероятно, сократится.

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