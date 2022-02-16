США предостерегли РФ от признания независимости "ДНР" и "ЛНР"

Правительство США осудило обращение Госдумы России к президенту Владимиру Путину признать независимость отколовшихся от Украины двух сепаратистских регионов, так называемых "ДНР" и "ЛНР". Согласие Кремля будет означать, что российское правительство полностью откажется от своих обязательств по минским соглашениям, предупредил в среду, 16 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, в случае принятия резолюции потребуется быстрый и решительный ответ США и их союзников.

НАТО и ЕС также предупредили Москву о возможных последствиях такого шага.

Дума проголосовала за обращение к Путину

Ранее, 15 февраля, депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". За законопроект, подготовленный фракцией КПРФ проголосовал 351 депутат, против были 16 и еще один воздержался. Аналогичный документ, подготовленный партией "Единая Россия", предусматривающий до обращения к президенту проведение Госдумой консультаций с МИД России, поддержали 310 парламентариев.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не соотносится с минскими соглашениями. В Кремле подчеркнули, что обращение Госдумы отражает волю народа, но по этому вопросу ничего не решено.

Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" в мае 2014 года объявили о независимости от Украины после того, как большинство участников "референдумов", прошедших в этих регионах Донбасса, поддержали принятие "актов о самоопределении" "ДНР" и "ЛНР". Дипломатически обе самопровозглашенные "республики" Донбасса признаны лишь Южной Осетией, независимость которой оспаривается подавляющим большинство стран, включая Германию.

Смотрите также:

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Стрит-арт как форма протеста С 11 июля по 6 августа 2014 на улицах Донецка появлялись персонажи Захарова, работавшего под ником "Мурзилка": символические, как вооружившийся люмпен-пролетарий Шариков, или хорошо опознаваемые, как боевик Моторола. Вырезанные из картона фигуры художник размещал на улицах своего родного города.

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Это ты? Захарова выследили - предположительно, "вели по телефону", - арестовали и отвезли в занятое сепаратистами здание СБУ. Там художнику задали только один вопрос: "Это ты?" Затем последовали десять дней избиений и пыток. После этого - случайное освобождение и повторное задержание.

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" "Плюнул в икону - получи" По мнению допрашивавших, Захаров "плюнул в икону", изобразив "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова с поднесенным к виску пистолетом. "Били деревянными битами и резиновыми дубинками", - рассказывает Сергей.

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Женщина-палач "Среди допрашивавших была женщина-палач в балаклаве, - вспоминает художник. - Она тоже била и пытала".

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" "Скованные одной цепью" Сергей Захаров провел десять суток, будучи скованным одними наручниками с "парнем из Шахтерска". "Это было жестко, - комментирует Сергей. - И поесть вдвоем, и в сортир, пардон, вдвоем. Рука почти потеряла чувствительность".

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Инсценировка расстрела Сергея Захарова и его напарника водили и "на расстрел". В общей сложности Сергей три раза подвергался "инсценировке расстрела". Художник выжил, о судьбе "того парня" он ничего не знает.

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Счастливое освобождение Сергею Захарову дважды удавалось выбраться из пресловутого "подвала", поскольку, по его словам, близкие смогли связаться с некой "шишкой" в рядах новых властей и "повлиять на ситуацию".

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Агрессивный хаос Уроженец и коренной житель Донецка, Сергей Захаров видит случившееся как "восстание люмпенов" при активной поддержке российских спецслужб и добровольцев, приехавших "пострелять, повеселиться".

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Комикс как форма психотерапии Сергей Захаров сегодня живет в Киеве. Работа над комиксом, в котором он рассказывает о своих злоключениях, стала для него эффективной формой психотерапии. Но не только. "Себе я уже помог. Теперь хочу помочь другим", - говорит он. Автор: Анастасия Буцко

