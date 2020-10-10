США поддерживают возможность выборов в Беларуси до конца года

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле обсудил с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем ситуацию в Беларуси и состояние двусторонних отношений. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

По его данным, Шолле "четко обозначил необходимость немедленного освобождения всех без исключения политзаключенных в Беларуси", особо выделив ситуацию с находящимся в СИЗО Игорем Лосиком, автором Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и консультантом-фрилансером белорусского отделения медиакорпорации "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

По последним официальным данным, в Беларуси - 288 политических заключенных.

США надеются на выборы в Беларуси до конца года Владимир Макей

Участники беседы также обсудили вопрос об ожидаемом обмене послами, отметив, что "открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам". Кроме того, в ходе разговора Шолле отметил поддержку Вашингтоном усилий по выстраиванию "искреннего диалога" с лидерами оппозиции в целях проведения "свободных и справедливых выборов под международным наблюдением в этом году".

Пресс-служба белорусского МИД о беседе пока не сообщила.

Миссии Евросоюза и США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 18 марта уже заявляли, что поддерживают предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией при международном посредничестве. Целью диалога, по мнению постпредств, должны быть новые выборы до конца 2021 года.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

В Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года вспыхнули массовые протесты против фальсификации результатов голосования. По данным ЦИК, победу на этих выборах с 80 процентами голосов избирателей одержал тогдашний глава государства Александр Лукашенко.

Участники протестов, продолжающихся до сегодняшнего дня, требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, а также были задержаны и арестованы тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

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