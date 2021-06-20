 США опровергли слова посла РФ об ограничениях для российских дипломатов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США опровергли слова посла РФ об ограничениях для российских дипломатов

Посол РФ заявил, что Вашингтон передал Москве список 24 дипломатов, которые должны покинуть США до 3 сентября. Госдеп назвал слова Анатолия Антонова неточными и напомнил о возможности продлять визы.

Посольство России в Вашингтоне

Посольство России в Вашингтоне (фото из архива)

США опровергают заявления посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о временных ограничениях на работу российских дипломатов. Его утверждения являются неточными, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 2 августа. Сотрудники российской дипмиссии в Соединенных Штатах могут подавать заявки на продление своих виз, которые рассматриваются в индивидуальном порядке, добавили в Госдепе.

Антонов в интервью журналу The National Interest заявил, что Вашингтон в конце 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетнее ограничение на работу для сотрудников российской дипмиссии. По словам посла РФ, Москва получила список 24 дипломатов, которым предписано покинуть США до 3 сентября.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. Посол РФ в Вашингтоне Антонов покинул Соединенные Штаты 21 марта, отправившись в Москву для консультаций, и вернулся в Вашингтон лишь в конце июня. В середине апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой, а также запретила въезд в страну ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

Саммит Байдена и Путина

В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Байдена в качестве главы Белого дома и президента России Владимира Путина. Они договорились о возвращении послов к месту службы и начале консультаций по стратегическим вопросам. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.

С 1 августа численность персонала дипмиссии США в России сократилась в 10 раз. Это связано с Путина, запрещающим, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым Москва отнесла США и Чехию.

Смотрите также:

  • Путин и Байдет пожимают руки на встрече в Женеве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Лицом к лицу

    Джо Байден стал пятым президентом США, с которым встретился глава РФ Владимир Путин. Всего число разных встреч на высшем уровне между лидерами СССР и России и президентами США перевалило за сотню, а некоторые из них вошли в историю мировой политики. Первая очная встреча Байдена и Путина в Женеве в июне 2021 года не стала прорывной, но важен сам факт того, что она состоялась, отмечают наблюдатели.

  • Никита Хрущев и его жена Нина с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Первый визит в США

    Первым советским лидером, посетившим США с официальным визитом, стал Никита Хрущев. В сентябре 1959 года он встретился с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Достичь соглашения ни по одной из обсуждавшихся проблем не удалось. Ответный визит не состоялся из-за скандала со сбитым в мае 1960 года в районе Свердловска американским самолетом-шпионом U2.

  • Никита Хрущев и Джон Кеннеди на переговорах в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Договорились до Стены

    Переговоры Хрущева с новым американским президентом Джоном Кеннеди состоялись 4 июня 1961 года в венском дворце Шёнбрунн. Основной темой стала судьба Берлина и Германии в целом. Стороны жестко отстаивали свои позиции и договориться по ключевым пунктам повестки не удалось. Два месяца спустя Берлинская стена разделила город на восточную и западную часть.

  • Леонид Брежнев и Ричард Никсон в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Открывая Москву

    Ричард Никсон стал первым президентом США, посетившим СССР с официальным визитом. Состоявшиеся в мае 1972 году переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым положили начало новому этапу взаимоотношений, получившему название "разрядка". В Москве были подписаны Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

  • Джимми Картер и Леонид Брежнев перед началом переговоров в Вене

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Накануне войны в Афганистане

    Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года послужил причиной нового ухудшения советско-американских отношений. За полгода до этого Брежнев встретился в Вене с новым президентом США Джимми Картером. Итогом переговоров стало подписание Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), который, помимо прочего, ограничил размещение ядерного оружия в космосе.

  • Михаил Горбачев и Рональд Рейган на Красной площади в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Конец "империи зла"

    Отношения Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана сначала не заладились. После первой встречи в Женеве в 1985 году один окрестил другого "динозавром", второй назвал коллегу "твердолобым большевиком". Что не помешало им провести несколько встреч и подписать ряд важных документов в сфере разоружения. Приехав в 1988 году в Москву, Рейган заявил, что более не считает СССР "империей зла".

  • Пресс-конференция Джорджа Буша и Михаила Горбачева по итогам саммита

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Саммит с морской болезнью

    Двухдневная встреча Михаила Горбачева и нового американского лидера Джорджа Буша-старшего прошла в 1989 году на Мальте на борту советского круизного судна "Максим Горький", пришвартованного в порту Валетты. Несмотря на сильный шторм, саммит открыл принципиально новый этап в отношениях двух стран. В частности, впервые в истории была проведена совместная пресс-конференция двух лидеров.

  • Борис Ельцин и Джордж Буш-старший подписывают договор СНВ-2

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Точка в холодной войне

    Встреча первого президента России Бориса Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в США зимой 1992 года подвела итог 46-летней холодной войне. Была подписана декларация, в которой заявлялось, что Россия и США более не рассматривают друг друга как возможных противников. Через год в Москве политики подписали Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).

  • Борис Ельцин и Билл Клинтон на лужайке у Белого дома

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Друг Билл

    Дружеские отношения связывали Бориса Ельцина и следующего президента США Билла Клинтона. Они встречались несколько раз. В 1997 году в Хельсинки во время последнего саммита двух лидеров Клинтон уговорил Ельцина не препятствовать расширению НАТО, пообещав принять Россию в "большую семерку", способствовать вступлению в ВТО и помочь в реструктуризации долга России в Парижском клубе кредиторов.

  • Билл Клинтон и Владимир Путин в Москве

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    О вступлении России в НАТО

    В 2000 году Билл Клинтон приехал в Москву, где встретился с новым президентом России Владимиром Путиным. Никаких важных документов подписано не было. Главная же сенсация была озвучена Путиным много лет спустя. В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский лидер рассказал, что предлагал Клинтону рассмотреть вариант присоединения России к НАТО и тот был не против.

  • Джордж Буш-младший катает Владимира Путина на раритетном автомобиле Волга в Ново-Огарево

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Он - царь

    В ноябре 2001 года Путин cтал первым иностранным лидером, побывавшим не только на ранчо президента США Джорджа Буша-младшего в Техасе, но и присутствовавшим на закрытом брифинге ЦРУ для главы Белого дома. При этом охлаждение в отношениях России и США началась именно при Буше-младшем, который уже в 2006 году заявил: "Путин больше не демократ. Он - царь. Мы его потеряли".

  • Дмитрий Медведев и Барак Обама в любимой бургерной американского президента в Арлингтоне

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Перезагрузка в бургерной

    Краткий период потепления в российско-американских отношениях пришелся на президентство в РФ Дмитрия Медведева. В сентябре 2009 года он совершил визит в США, посетил штаб-квартиру Twitter и завел свой микроблог, получил из рук главы Apple Стива Джобса новейший iPhone и позавтракал с президентом США Бараком Обамой в бургерной. А 8 апреля 2010 года в Праге Медведев и Обама подписали Договор СНВ-3.

  • Трапм и Путин

    История саммитов лидеров СССР и России с президентами США

    Повеяло холодом

    Вскоре после возвращения Владимира Путина в Кремль началось новое ухудшение российско-американских отношений: с 2012 года по 2018 официальные визиты президентов двух стран не проводились. Во время двухсторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки в 2018 году не было подписано не только никаких соглашений, но даже и совместного итогового заявления.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 02:49

США готовят новые санкции против РФ - встреча в Женеве ничего не изменила? (21.06.2021)

Контекст

Женевское потепление? Итоги саммита Путина и Байдена

Послы возвращаются, РФ и США начинают консультации по стратегическим вопросам. На саммите в Женеве президенты Путин и Байден заложили основу для потепления. Репортаж DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Разговор по существу": западные эксперты о встрече Путина и Байдена (17.06.2021)  

Итоги встречи президентов Путина и Байдена (17.06.2021)  

Также по теме

GENEVA, SWITZERLAND - JUNE 16, 2021: Russia's Ambassador to the USA Anatoly Antonov looks on before a news conference by Russia's President Vladimir Putin following a Russia-United States summit at the Villa La Grange. Sergei Bobylev/TASS

Посол России Антонов вернулся в США 20.06.2021

Дипломат Анатолий Антонов прилетел в РФ в конце марта в свете кризиса в отношениях Вашингтона и Москвы. Но президенты США и России Байден и Путин в Женеве договорились о возвращении послов.

Реклама

Самые читаемые

Мария Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие  

"Газпром" снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы  

МОК обратился к Беларуси за разъяснениями по ситуации с Тимановской  