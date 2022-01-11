США не видят стремления Москвы к деэскалации конфликта вокруг Украины

США не видят со стороны России никаких усилий по снижению напряженности в конфликте вокруг Украины, подчеркнула в преддверии заседания Совета НАТО - РФ постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит в эфире телеканала CNN во вторник, 11 января.

По ее словам, на границе с Украиной по-прежнему дислоцированы около 100 тысяч российских военнослужащих. Более того, Вашингтон уверен, что Москва намерена перебросить к границе дополнительные силы, добавила Смит.

Россия объясняет скопление своих сил проведением маневров, однако численность военных на границе крайне велика для учений, отметила постпред США при НАТО. К тому же признаки каких-либо маневров отсутствуют, добавила она.

Напряженность между Россией и Западом в последнее время серьезно возросла. В Брюсселе в среду, 12 января, состоится первое более чем за два года заседание Совета НАТО - РФ. А днем позднее запланированы переговоры в Вене в рамках Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

США не согласны с требованиями РФ о нерасширении НАТО

С начала лета 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих в рамках учений. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Россия же отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

Соединенные Штаты после женевских консультаций с Россией на уровне замминистров иностранных дел дали понять, что Вашингтон открыт для дальнейших переговоров с Москвой о размещении военнослужащих и техники, однако не согласен с требованиями РФ по вопросу нерасширения НАТО.

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