США не поддержали бюджет ООН на 2021 год

Соединенные Штаты Америки - наряду с Израилем - проголосовали против принятия бюджета ООН на 2021 год в размере 3,2 млрд долларов (2,6 млрд евро). Об этом в четверг, 31 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, остальные 168 государств-членов организации на проходившей в режиме онлайн Генеральной ассамблее ООН финансовый план поддержали.

Традиционно бюджет утверждается консенсусом, и на протяжении последних трех лет США поддерживали ежегодное финансирование, даже на фоне жалоб президента Дональда Трампа на якобы недостаточный вклад других стран в работу организации и выход Вашингтона из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Постпред США: Вашингтон не согласен на "консенсус ради консенсуса"

По мнению постоянного представителя США при ООН Келли Крафт, бюджет на 2021 год - "уступка, укрепляющая постыдное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости". Вашингтон будет придерживаться своих принципов и отстаивать то, "что правильно, никогда не соглашаясь на консенсус ради консенсуса", подчеркнула Крафт.

США, в частности, возражали против финансирования мероприятия, посвященного 20-й годовщине Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, состоявшейся 31 августа - 8 сентября 2001 года в Дурбане (Южно-Африканская Республика).

ООН отстаивает мнение, что первая конференция в Дурбане не заслуживает ярлыка "антисемитской". На этом форуме была принята резолюция, осуждающая Израиль. Однако документ столь же резко осуждал "антисемитизм и исламофобию". Лишь в кулуарах дебаты опустились до недопустимого уровня, когда распространялись откровенно антисемитские материалы. В итоге пассаж с выражением "расистские методы Израиля и сионизма" из окончательного текста коммюнике был вычеркнут.

США отказались от консенсуса по бюджету второй раз в истории

В четверг, 31 декабря, Соединенные Штаты выступили против проведения мероприятия, посвященного 20-й годовщине концеренции, в 2021 году - в первую очередь в силу поддержки Израиля. Bloomberg отмечает, что это может быть последний выпад администрации Трампа против ООН. Кроме того, Вашингтон не устроило предложение воссоздать группу экспертов в рамках этой всемирной организации для контроля за санкциями в отношении Ирана.

Как напоминает Bloomberg, США всего лишь второй раз в истории решили выступить против одобрения бюджета ООН посредством консенсуса, призвав к голосованию по данному вопросу. До этого аналогичный инцидент произошел в 2007 году, причем Вашингтон тоже осуждал проведение мероприятия, наследующего конференции в Дурбане.

Председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр написал в Twitter, что "обеспокоен и разочарован" тем, что бюджет еще не утвержден. ООН "несет ответственность за решение насущных проблем, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией", - отметил он. "Если государства-члены не придут к согласию, последствия для работы ООН будут тяжелыми", - предупредил Бозкыр.

Ранее, в начале декабря 2020 года, участники 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей.

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