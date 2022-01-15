США могут обратиться в Совбез ООН в случае вторжения РФ в Украину

Если Москва спровоцирует дальнейшее обострение ситуации в Украине, США могут обратиться в Совет Безопасности (СБ) ООН. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили представители американской администрации.

"Если Россия предпримет подобные действия, мы без колебаний примем соответствующие меры в СБ и будем защищать принципы Устава ООН", - приводит слова одного из собеседников агентство AFP.

"Все варианты реагирования Совета Безопасности рассматриваются, и мы обсуждаем их с другими членами СБ и с партнерами здесь, в Нью-Йорке", - добавил чиновник. Еще один собеседник подтвердил, что Совбез может в некоторой степени стать тем форумом, "где возможно будет публично увидеть дискуссию между США и Россией", если Москва выберет путь эскалации.

В то же время Вашингтон по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование ситуации, подчеркивают в администрации Джозефа Байдена.

Белый дом: Россия готовит предлог для вторжения в Украину

Ранее телеканал СNN со ссылкой на неназванного американского чиновника выступил с утверждением, что Россия готовит операцию "под чужим флагом" на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну.

"У нас есть информация, указывающая на то, что Россия уже подготовила группу агентов для проведения на востоке Украины операции под чужими знаменами", - заявила позднее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. В посольстве РФ в США в ответ сказали, что "идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод".

Провал переговоров по безопасности в Европе

На этой неделе высокопоставленные представители России, США и НАТО обсуждали вопросы безопасности в Европе, в том числе, позицию Москвы по вопросу о дальнейшем нерасширении НАТО на восток. Сторонам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

Запад и Украина уже многие месяцы обвиняют Россию в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Москву в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь, обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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