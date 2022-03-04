 США готовят новые меры по экономической изоляции России | Новости из Германии о России | DW | 07.03.2022

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Россия

США готовят новые меры по экономической изоляции России

Разрабатываемый в Конгрессе законопроект станет первым шагом к лишению России доступа к ВТО, указала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в письме к членам Демократической партии.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Палата представителей в Конгрессе США изучает возможности для разработки "мощного законопроекта для дальнейшей изоляции России от мировой экономики". В частности, он будет включать запрет на импорт российской нефти и энергетических продуктов в США. Об этом говорится в письме спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обращенном к ее соратникам по Демократической партии и обнародованном в воскресенье, 6 марта.

Как отмечено в этом документе, "разрабатываемое законодательство отменит нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и станет первым шагом на пути к лишению РФ доступа ко Всемирной торговой организации (ВТО)".

Кроме того, пишет Пелоси, Конгресс уполномочит органы исполнительной власти повысить тарифы на импорт из РФ. На данный момент, на фоне скачка цен на бензин, администрация президента США Джо Байдена еще не вводила запрет на импорт нефти из России.

По данным Пелоси, Конгресс также намерен одобрить на этой неделе просьбу администрации Байдена о выделении 10 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине, подвергшейся 24 февраля военному нападению со стороны России.

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    Автор: Николай Пермяков


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