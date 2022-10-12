США заверили Украину в долгосрочной военной поддержке

На 231-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 12 октября (время московское).

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В связи ракетными обстрелами украинских городов Россией в прошедшие двое суток министр обороны США Ллойд Остин заверил Украину в долгосрочной военной поддержке. "Мы будем расширять оборонные возможности Украины, как исходя из неотложных ее потребностей в настоящее время, так и с прицелом на перспективу", - сказал Остин на встрече так называемой международной контактной группы по Украине в Брюсселе. Он подчеркнул, что поддержка Украины не зависит от исхода какого-то конкретного сражения. По словам Остина, последние российские удары лишь увеличили решимость украинского народа и сплотили страны доброй воли из всех регионов мира.

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Власти России отрицают, что в стране началась вторая волна мобилизации. "Никакой новой волны нет. И здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Днем ранее власти Ростовской и Курской областей сообщили о начале нового этапа мобилизации.

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Обстрел российскими войсками подстанции "Днепровская" привел к полному обесточиванию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во второй раз за несколько дней, сообщила украинская управляющая компания "Энергоатом" в своем Telegram-канале. По ее данным, 12 октября в 08.59 утра в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция "Днепровская" в Днепропетровской области.

Как сообщил "Энергоатом", он подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего, однако по состоянию на 10.00 российская сторона не пропустила колонну автомобилей. Ночью 8 октября из-за вражеских обстрелов получила повреждения последняя линия связи ЗАЭС с украинской энергосистемой, в результате чего произошло первое полное обесточивание АЭС. 9 октября "Укрэнерго" возобновила подачу электроэнергии на ЗАЭС.

Йенс Столтенберг: Усиление ПВО Украины - приоритет НАТО

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Усиление противовоздушной обороны Украины станет приоритетом военной помощи стран НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в Брюсселе на встрече министров обороны стран альянса. "Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление ПВО", - сказал он. Столтенберг приветствовал поставку Германией Украине зенитного комплекса IRIS-T и призвал партнеров предоставить Киеву больше различных средств и систем ПВО из-за ракетных атак России по украинским городам. По его словам, речь идет о защите от ракет ближней и средней дальности, баллистических ракет, крылатых ракет и БПЛА. Поставки систем ПВО срочно необходимы, чтобы помочь Украине "защитить города и больше территории страны от ужасающих и неизбирательных российских ударов, которые приводят к гибели гражданского населения и разрушению критической инфраструктуры". Генсек НАТО назвал ракетные атаки России признаком того, что у Путина заканчиваются альтернативы.

Хроника событий 12 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 октября 14.00 - 23.59 >>>

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