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США выделили Украине новый пакет военной помощи

Жан Рофе
7 декабря 2023 г.

Пакет американской помощи Украине на 175 млн долларов может стать последним, если Конгресс не одобрит выделение дополнительных средств, предупредил Энтони Блинкен.

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РСЗО HIMARS (фото из архива)
РСЗО HIMARS (фото из архива)Фото: Tony Overman/AP/picture alliance

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов для защиты от российской агрессии, сообщил Госдепартамент в среду, 6 декабря.

В новый пакет вошли ракеты AIM-9M и AIM-7 для систем противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противотанковое вооружение, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

"Один из последних" пакетов помощи Украине

"Пока Россия не прекратит эту войну, остановив свои жестокие нападения и выведя свои войска из Украины, Соединенным Штатам крайне важно продолжать возглавлять созданную нами коалицию из более чем 50 стран, твердо поддерживающих Украину", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словами, если Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании, то это будет "один из последних" пакетов помощи Украине в сфере безопасности, которые США смогут предоставить. "Нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - подчеркнул Блинкен.

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