США выделили Украине новый пакет военной помощи

Пакет американской помощи Украине на 175 млн долларов может стать последним, если Конгресс не одобрит выделение дополнительных средств, предупредил Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов для защиты от российской агрессии, сообщил Госдепартамент в среду, 6 декабря.

В новый пакет вошли ракеты AIM-9M и AIM-7 для систем противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, противотанковое вооружение, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

"Один из последних" пакетов помощи Украине

"Пока Россия не прекратит эту войну, остановив свои жестокие нападения и выведя свои войска из Украины, Соединенным Штатам крайне важно продолжать возглавлять созданную нами коалицию из более чем 50 стран, твердо поддерживающих Украину", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен .

По его словами, если Конгресс не одобрит запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании, то это будет "один из последних" пакетов помощи Украине в сфере безопасности, которые США смогут предоставить. "Нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - подчеркнул Блинкен.

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