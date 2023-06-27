США выделяют Украине новый пакет военной помощи

На 489-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 27 июня (время московское).

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Власти США выделят новый пакет помощи Украине на сумму 500 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона. В новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, 30 БМП Bradley, 20 БТР Stryker, артиллерийские снаряды, системы Javelin, TOW, Stinger, РПГ AT-4, ракеты AGM-88 HARM, тепловизоры и приборы ночного видения. Всего власти США выделили на военную помощь Украине не менее 40 млрд долларов.

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Войска РФ дважды нанесли ракетные удары по Краматорску в Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - село Беленькое", - указал он. Данные о пострадавших устанавливаются - по предварительным сообщениям, среди них как минимум один ребенок.

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Южно-Африканская Республика продолжит разработку африканской мирной инициативы по прекращению российского вторжения в Украину, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). По словам Пандор, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин пообещали провести еще одну встречу с главами африканских государств для обсуждения инициативы. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы война между Россией и Украиной подошла к концу", - сказала глава МИД ЮАР.

Йенс Столтенберг, скорее всего, будет возглавлять НАТО еще год

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, скорее всего, останется на своем посту еще на один год. Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на источник в Атлантическом альянсе. Полномочия Столтенберга, скорее всего, будут продлены в среду, 28 июня, отметил собеседник издания.

Срок полномочий Столтенберга продлевался уже дважды - на второй полный мандат и в марте 2022 года, сразу после вторжения России в Украину. Нынешний генсек НАТО должен был уйти в отставку осенью 2023 года, однако на фоне войны в Украине в альянсе принято решение продлить мандат Столтенберга еще на год, чтобы сохранить единство и стабильность НАТО. " Небезопасно менять капитана во время шторма", - объяснил это решение один из высокопоставленных чиновников в альянсе в беседе с EURACTIV.

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Депортированные из Украины дети находятся в 57 регионах России. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец на презентации в Верховной раде доклада о нарушении прав украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и в России. В 16 регионах по меньшей мере 380 украинских детей стали жертвами насильственной передачи в российские семьи.

Украина также зафиксировала случаи, когда российские военные похищали детей на оккупированных территориях для запугивания, давления на родственников, сбора разведывательных данных. Российские военные давят на детей или угрожают применить к ним насилие, чтобы заставить взрослых работать на российскую армию или сотрудничать с оккупационными властями, добавил Лубинец.

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За первые пять месяцев 2023 года Чешская Республика передала Киеву 24 танка, 76 бронетранспортеров и 16 машин ПВО, сообщил во вторник в Праге премьер-министр Чехии Петр Фиала. Кроме того, было поставлено 57 000 артиллерийских боеприпасов и другие материалы, такие как запасные части и средства защиты от ядерных, биологических и химических угроз. Украина борется за безопасность всей Европы, подчеркнул глава чешского правительства.

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С момента начавшегося летом контрнаступления ВСУ отвоевали больше своих территорий, чем Россия оккупировала в период "масштабного" зимнего наступления. Об этом в выступлении перед британским парламентом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Соответствующее видео выложено на странице в Twitter Минобороны страны.

"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление", - отметил британский министр.

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С начала вторжения в Украину на оккупированных Россией территориях были совершены внесудебные казни 77 мирных жителей, задержанных оккупационными властями. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину", опубликованном во вторник, 27 июня.

По данным правозащитников, российскими силами были совершены внесудебные казни 72 мужчин и пяти женщин. По меньшей мере еще один задержанный умер "в результате пыток, негуманных условий содержания и отказа в необходимой медицинской помощи".

Еврокомиссия отправила Украине 500 электрогенераторов

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Национальная комиссия Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о поднятии на 35% тарифов на электроэнергию для бизнеса с 4000 грн до 5413,26 грн/МВт·ч для часов максимальной нагрузки. Постановление должно вступить в силу с 30 июня, сообщает издание Forbes.ua.

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Еврокомиссия отправила Украине 500 электрогенераторов из резервов ЕС для работ по ликвидации последствий прорыва плотины Каховской ГЭС. Общая сумма груза составляет 16 млн евро. "После прорыва плотины в Новой Каховке, помимо помощи, уже предоставленной Украине через механизм гражданской защиты ЕС и по линии гуманитарных партнеров, Евросоюз в настоящее время развертывает 500 генераторов электроэнергии из своего запаса rescEU, размещенного в Польше", - говорится в пресс-релизе Брюсселя.

Генераторы мощностью от 12,5 кВА до 1100 кВА будут использоваться "для восстановления критически важной инфраструктуры, такой как водонасосные станции и канализационные станции в пострадавших районах на юге Украины", отмечается в документе.

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Посланник папы римского по мирному урегулированию войны в Украине кардинал Маттео Дзуппи отправляется в Россию. Его цель - "поощрить жесты человечности", говорится в пресс-релизе, опубликованном канцелярией Святого престола. В Ватикане надеются, что визит поспособствует разрешению "трагической ситуации" и поможет найти "пути к справедливому миру". Дзуппи будет сопровождать сотрудник Государственного секретариата Ватикана.

Визит запланирован на 28-29 июня. С кем кардинал встретится в Москве, первоначально не сообщается. 6 и 7 июня Дзуппи посетил Украину. В Киеве он, среди прочих, побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и вручил ему письмо от папы римского. По информации Киева, на встрече обсуждалась ситуация в стране и сотрудничество между Украиной и Ватиканом в реализации украинской формулы мира.

По этому случаю Владимир Зеленский подчеркнул, что договор о прекращении огня и замораживание конфликта не приведет к миру. Вместо этого он выступил за проведение глобального мирного саммита и призвал Ватикан внести свой вклад в реализацию украинского мирного плана.

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Полтавская область подверглась ракетному удару, зафиксировано попадание по дачному кооперативу в Кременчугском районе, сообщил губернатор Дитрий Лунин. По его словам, это произошло в годовщину обстрела ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли 19 человек. Как и тогда, сегодняшний удар был нанесен ракетами Х-22, отметил губернатор, добавив, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, по предварительной информации, обошлось без жертв.

Хроника событий 27 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 июня 14.00 - 23.59 >>>

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