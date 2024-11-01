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США выделяют Украине новый пакет помощи на 425 млн долларов

Сергей Ромашенко
1 ноября 2024 г.

Предоставляемая военная помощь откроет Украине доступ к оружию, в котором она нуждается, заявили в Пентагоне. Речь идет о передаче тех вооружений, которые уже хранятся в арсеналах США.

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Ракеты для РСЗО HIMARS входят в новый пакет американской помощи Украине
Ракеты для РСЗО HIMARS входят в новый пакет американской помощи УкраинеФото: U.S. Marines/ZUMA Wire/IMAGO

США выделяют Украине очередной транш военной помощи. "Пентагон сегодня объявил о дополнительной помощи Украине. Это 69-й транш военной помощи, предоставляемой с арсеналов Минобороны США Украине с августа 2021 года", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства, обнародованном в пятницу, 1 ноября.

В нем отмечается, что объем транша оценивается в 425 млн долларов. "Это даст Украине доступ к оружию, в котором она крайне нуждается. В частности, речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах для ствольной артиллерии и РСЗО, о бронированных машинах и о противотанковом оружии", - указали в Пентагоне.

В сообщении отмечается, что речь идет не о новых закупках, а о передаче тех вооружений, которые хранятся в арсеналах в США.

Необходимые Украине вооружения

В очередной пакет помощи в числе прочего вошли ракеты для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые гранатометы AT-4, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, ракеты для ПТРК TOW.

США также направят Киеву бронемашины Stryker, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, боеприпасы класса "воздух-поверхность", вооружение для борьбы против беспилотников.

 

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