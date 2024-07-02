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США выделят Украине военную помощь на 2,3 млрд долларов

Жан Рофе
2 июля 2024 г.

По словам главы Пентагона, в новый пакет помощи Киеву войдут средства ПВО, противотанковое оружие и другое оборудование.

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Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с главой украинского военного ведомства Рустемом Умеровым
Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с главой украинского военного ведомства Рустемом Умеровым (фото из архива)Фото: Sean Gallup/Getty Images

Соединенные Штаты вскоре объявят о предоставлении Украине нового пакета помощи в области безопасности на сумму более 2,3 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне с главой украинского военного ведомства Рустемом Умеровым.

По словам Остина, новый пакет будет включать ракеты-перехватчики для систем ПВО, противотанковое оружие и другое критически важное оборудование из американских запасов. "Этот пакет также позволит США закупить больше ракет для ЗРК Patriot и NASAMS, которые будут поставлены в ускоренные сроки", - добавил глава Пентагона.

Встреча Остина и Умерова состоялась за несколько дней до саммита НАТО в Вашингтоне. "Мы предпримем шаги, чтобы построить для Украины мост к вступлению в НАТО", - сказал американский министр. "Надеюсь, вскоре Украина получит приглашение", - ответил его украинский коллега.

Зеленский: Для борьбы с КАБами нужны не Patriot, а ATACMS

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, для эффективного противодействия российским корректируемым авиабомбам (КАБ) ВСУ нуждаются не столько в системах ПВО Patriot, сколько в ракетах большой дальности ATACMS. Он настаивает на предоставлении Вашингтоном разрешения на применение американских ракет большой дальности для ударов по аэродромам глубоко в российском тылу.

"Искать надо дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые Россия использует, чтобы применять КАБы. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное, нам бы помогли сегодня. Я хочу подчеркнуть - сегодня ... но уже есть аэродромы, которые находятся на большем расстоянии, где они используют большие ракеты", - заявил глава государства в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer, видеозапись которого офис президента обнародовал 30 июня, на его YouTube-канале.

 

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