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Конгресс СШАФото: Samuel Corum/Getty Images
ПолитикаСША

США выделят 800 млн долларов на безопасность Украины

Екатерина Венкина
23 мин. назад

Профильные комитеты Конгресса США согласовали Закон об ассигнованиях на нацоборону на 2023 год. Помощь Киеву в нем прописана по линии USAI.

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Профильные комитеты в Конгрессе США согласовали Закон об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2023 финансовый год, начавшийся в Соединенных Штатах 1 октября. Адам Смит и Майк Роджерс, председатель и член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, а также Джек Рид и Джим Инхоф, председатель и член Комитета по вооруженным силам Сената опубликовали текст документа во вторник, 6 декабря.

Из него следует, что NDAA предусматривает финансирование в размере 800 млн долларов (746 млн евро) в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), которая обеспечивает поддержку украинским вооруженным силам (ВС), а также надзор за ее предоставлением.

Как уточнило агентство Reuters, речь идет о сумме, которая на 500 млн долларов (478 млн евро) больше той, которую ранее в этом году запрашивал президент США Джо Байден .

Пакет USAI "подтверждает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее самых неотложных потребностей, а также наращиванию потенциала украинских ВС для защиты ее суверенитета в долгосрочной перспективе", указывали в Пентагоне.

Общий объем оборонного бюджета - 858 млрд долларов

Общий объем оборонного бюджета США составит 858 млрд долларов (819 млрд евро). При этом Вашингтон намерен выделить 11,5 млрд долларов (10,9 млрд евро) на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддержку союзников и партнеров, а также развитие потенциала и боеготовности в этом регионе.

Документ также санкционирует применение Закона о повышении устойчивости Тайваня от 2022 года, который предполагает расширение взаимодействия с ним в области безопасности на сумму до 10 млрд долларов (9,56 млрд евро) в течение пяти лет.

Результат многомесячных переговоров

Компромиссный вариант Закона об ассигнованиях на национальную оборону является результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей Конгресса США.

В целом законопроект предполагает выделение на 45 млрд долларов (43 млрд евро) больше расходов на оборону, чем запрашивал Байден, поскольку переговорщики в Конгрессе приняли во внимание проблему глобальной инфляции и предоставление дополнительной помощи Киеву.

NDAA принимается ежегодно с 1961 года. В нем прописываются вопросы, касающиеся повышения денежного довольствия американских военнослужащих, закупки кораблей и самолетов, а также геополитические аспекты, связанные, к примеру, с Китаем и Россией. Американские законодатели используют NDAA как средство для реализации целого ряда инициатив.

Ожидается, что NDAA на 2023 финансовый год будет одобрен Сенатом и Палатой представителей в этом месяце и затем отправлен в Белый дом для подписания Байденом.

Сумма военной поддержки США Украины достигла беспрецедентного уровня

В конце августа Пентагон объявил о выделении Украине крупнейшего с начала войны пакета военной помощи на сумму в почти 3 млрд долларов (2,87 млрд евро). Средства были направлены в рамках USAI, которая позволяет администрации Байдена закупать оружие у военной промышленности, а не брать его из существующих резервов вооружений.

На 10 ноября общая сумма военной поддержки США Украины достигла беспрецедентного уровня - около 19,3 млрд долларов (18,4 млрд евро) с начала работы администрации Байдена.

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