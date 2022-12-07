США выделят 800 млн долларов на безопасность Украины

Профильные комитеты Конгресса США согласовали Закон об ассигнованиях на нацоборону на 2023 год. Помощь Киеву в нем прописана по линии USAI.

Профильные комитеты в Конгрессе США согласовали Закон об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2023 финансовый год, начавшийся в Соединенных Штатах 1 октября. Адам Смит и Майк Роджерс, председатель и член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, а также Джек Рид и Джим Инхоф, председатель и член Комитета по вооруженным силам Сената опубликовали текст документа во вторник, 6 декабря.

Из него следует, что NDAA предусматривает финансирование в размере 800 млн долларов (746 млн евро) в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), которая обеспечивает поддержку украинским вооруженным силам (ВС), а также надзор за ее предоставлением.

Как уточнило агентство Reuters, речь идет о сумме, которая на 500 млн долларов (478 млн евро) больше той, которую ранее в этом году запрашивал президент США Джо Байден .

Пакет USAI "подтверждает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее самых неотложных потребностей, а также наращиванию потенциала украинских ВС для защиты ее суверенитета в долгосрочной перспективе", указывали в Пентагоне.

Общий объем оборонного бюджета - 858 млрд долларов

Общий объем оборонного бюджета США составит 858 млрд долларов (819 млрд евро). При этом Вашингтон намерен выделить 11,5 млрд долларов (10,9 млрд евро) на оборонное сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддержку союзников и партнеров, а также развитие потенциала и боеготовности в этом регионе.

Документ также санкционирует применение Закона о повышении устойчивости Тайваня от 2022 года, который предполагает расширение взаимодействия с ним в области безопасности на сумму до 10 млрд долларов (9,56 млрд евро) в течение пяти лет.

Результат многомесячных переговоров

Компромиссный вариант Закона об ассигнованиях на национальную оборону является результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей Конгресса США.

В целом законопроект предполагает выделение на 45 млрд долларов (43 млрд евро) больше расходов на оборону, чем запрашивал Байден, поскольку переговорщики в Конгрессе приняли во внимание проблему глобальной инфляции и предоставление дополнительной помощи Киеву.

NDAA принимается ежегодно с 1961 года. В нем прописываются вопросы, касающиеся повышения денежного довольствия американских военнослужащих, закупки кораблей и самолетов, а также геополитические аспекты, связанные, к примеру, с Китаем и Россией. Американские законодатели используют NDAA как средство для реализации целого ряда инициатив.

Ожидается, что NDAA на 2023 финансовый год будет одобрен Сенатом и Палатой представителей в этом месяце и затем отправлен в Белый дом для подписания Байденом.

Сумма военной поддержки США Украины достигла беспрецедентного уровня

В конце августа Пентагон объявил о выделении Украине крупнейшего с начала войны пакета военной помощи на сумму в почти 3 млрд долларов (2,87 млрд евро). Средства были направлены в рамках USAI, которая позволяет администрации Байдена закупать оружие у военной промышленности, а не брать его из существующих резервов вооружений.

На 10 ноября общая сумма военной поддержки США Украины достигла беспрецедентного уровня - около 19,3 млрд долларов (18,4 млрд евро) с начала работы администрации Байдена.

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