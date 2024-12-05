США выявили сеть по обходу санкций в отношении РФ

В США ввели санкции в отношении пяти физических и четырех юридических лиц, связанных с группой TGR Group. По данным Минфина США, группа действовала в интересах российской элиты.

Управление по контролю за иностранными активами (при Минфине США, OFAC) ввело санкции в отношении пяти физических и четырех юридических лиц, связанных с группой TGR Group. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в финансовом ведомстве США.

По его данным, группа представляет из себя "разветвленную международную сеть предприятий и сотрудников, которые способствовали существенному обходу санкций в интересах российской элиты".

Кроме того, была выявлена организация в штате Вайоминг, большая часть активов которой принадлежит лицу, находящемуся под санкциями.

Операция проведена Национальным агентством Великобритании по борьбе с преступностью, правительством Объединенных Арабских Эмиратов, Управлением по борьбе с наркотиками и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями.

Цифровые активы

Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы, в частности обеспеченные долларами стейблкоины (криптовалюта, привязанная к более стабильным активам. - Ред.), для обхода американских и международных санкций, заявил исполняющий обязанности заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.

Контролируемая гражданином Украины Джорджем Росси сеть предоставляет операции по интеграции незаконных финансовых схем в глобальную финансовую систему, указали в Минфине США.

TGR Group пользовалась услугами других компаний, в частности - Smart Group, добавили там.

Кроме того, под санкции попала гражданка России Елена Чиркинян, ответственная за принятие решений в TGR Group, гражданин Латвии Андрейс Браденс, а также россияне Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов.

В числе юрлиц - TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC и Siam Expert Trading Company Limited.

Рестрикции против финансового сектора РФ

Ранее, 21 ноября, более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, попали под пакет санкций со стороны США.

В числе прочих речь шла о Газпромбанке, уже фигурирующем в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, ограничения были введены против БКС-банка, банков "Центрокредит", "ДОМ.РФ", "Синара" и ряда других.