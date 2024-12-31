США ввели санкции против судьи, приговорившей Горинова

В санкционный список США попала российская судья Олеся Менделеева, которая в 2022 году приговорила бывшего муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии общего режима за "фейки об армии".

Во вторник, 31 декабря, Министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка в соответствии с Глобальным законом Магнитского (Global Magnitsky Act), который позволяет принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушения прав человека.

Санкции были введены против российской судьи Олеси Менделеевой, которая в июле 2022 года приговорила бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова к семи годам колонии общего режима за "фейки об армии РФ".

"Россия манипулирует своей правовой системой с целью подавить инакомыслие и заглушить правду о несправедливой войне РФ против Украины, - заявил и.о. заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит. - Соединенные Штаты присоединяются к гражданскому обществу и международным экспертам по правам человека, призывая к немедленному и безусловному освобождению Горинова и всех других произвольно задержанных в России".

Преследование Алексея Горинова

Горинов находится под стражей с 26 апреля 2022 года. Поводом для его осуждения стало то, что во время заседания Совета депутатов политик, среди прочего, предложил объявить минуту молчания по жертвам происходящей военной агрессии в Украине. Тогда же он выступил против организации развлекательных мероприятий в Красносельском районе. "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны", - сказал Горинов.

В 2024 году против Горинова также возбудили дело об "оправдании терроризма" и дали ему еще три года тюрьмы.

У 63-летнего мужчины нет части легкого, он жаловался на содержание в камере без медицинской помощи, горячей воды, туалета, матраса и одеяла. Евросоюз назвал преследование Горинова судебным фарсом и призвал немедленно освободить его, а также других политзаключенных РФ. С аналогичным призывом к российским властям обратились и в ООН.

Санкции за вмешательство в выборы в США

Кроме судьи Менделеевой, в санкционный список Минфина США, согласно сообщению от 31 декабря, также были внесены две организации. Первая из них - московский "Центр геополитических экспертиз", основанный прокремлевским философом Александром Дугиным.

В Вашингтоне указывают, что сотрудники центра напрямую работают с подразделением ГРУ, отвечающим за диверсии против стран Запада, а его директор, гражданин РФ Валерий Коровин (против него также введены санкции) причастен к попыткам вмешательства в выборы президента США 2024 года.

Вторая организация, попавшая под американские ограничения, это "Производственный центр когнитивного дизайна", который, по данным Вашингтона, является дочерней организацией иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Утверждается, что с 2023 года "Производственный центр когнитивного дизайна" планировал операции влияния, направленные на разжигание социально-политической напряженности среди избирателей в преддверии президентских выборов в США.