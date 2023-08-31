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США ввели санкции против россиянина и его фирмы из-за КНДР

Олег Соколенко
31 августа 2023 г.

Минфин США ввел санкции против компании "Интеллект" и ее гендиректора Сергея Козлова, а также гражданина КНДР Чон Чин Ёна, за оказание помощи Северной Корее в разработке баллистических ракет и оружия массового поражения.

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Флаги РФ и КНДР
Флаги РФ и КНДРФото: picture alliance/AP Photo/A. Khitrov

Мининстерство финансов США внесло московскую компанию "Интеллект" и ее гендиректора Сергея Козлова, а также гражданина КНДР Чон Чин Ёна в санкционный список по Северной Корее. В сообщении ведомства, опубликованном 31 августа, говорится, что эти физлица и юрлицо "прямо поддерживали или помогали получать доход для организаций КНДР", занимающихся "незаконной разработкой оружия массового поражения и баллистических ракет". Указано, что санкции введены в ответ на имевшую место неделю назад вторую неудачную попытку КНДР запустить на орбиту шпионский спутник.

По данным американского ведомства, проживающий в РФ Чон Чин Ён вместе с Козловым координировал трудоустройство в России строительных рабочих из Северной Кореи и закупал при помощи Козлова "товары, обычно использующиеся в судостроении". Кроме того, Чон Чин Ён возглавлял работающую в РФ команду IT-специалистов из КНДР и помогал ее членам валидировать аккаунты на международных платформах найма IT-фрилансеров с помощью идентификационных документов, предоставленных родственниками сотрудников фирмы Козлова.

В сообщении Минфина США также говорится, что Чон Чин Ён руководил в Москве совместным строительным проектом ООО "Интеллект" и подставной компании "Вторая академия естественных наук" (Second Academy of Natural Sciences, SANS). Эта компания еще в 2010 году попала под санкции США за "участие в деятельности, связанной с распространением оружия массового поражения или средств его доставки к цели".

ООО "Интеллект" было зарегистрировано в Москве в 2019 году. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб., ее выручка за 2022 год превысила 3 млн рублей.

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