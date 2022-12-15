США ввели санкции против Потанина

На 295-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 15 декабря (время московское).

++20.55++

Российская армия продолжает фокусировать усилия на наступательных действиях на Бахмутском и Адвеевском направлениях, сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в вечерней сводке. Как отмечается в сообщении, российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении и наращивают группировку на Купянском и Запорожском направлениях. На других направлениях противник сосредоточивает усилия на подавлении действий подразделений ВСУ, обстреливая позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения. Как следует из вечерней сводки, россияне за истекшие сутки нанесли два ракетных удара и произвели более пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Причинен ущерб гражданской инфраструктуре Никополя и Херсона, есть жертвы среди мирных жителей.

Генштаб ВСУ также сообщает, что 13 декабря украинские войска уничтожили в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области два российских склада боеприпасов, две артиллерийские системы с боекомплектом и шесть единиц военной техники. Более 200 российских военнослужащих получили ранения. Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам концентрации личного состава, оружия и военной техники и два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника. Ракетные войска и артиллерия поразили два точки управления, четыре района сосредоточения личного состава противника и склад топлива.

++20.15++

Германия поставила Украине новую партию военной помощи. Согласно сообщению , опубликованному на сайте федерального правительства, поставка включает дополнительные ракеты IRIS-T, 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 60 000 гранат для 40-миллиметровых гранатометов, 18,5 тыс. единиц 155-мм артиллерийских боеприпасов, 34 машины скорой помощи и 18 грузовиков 8х8 со сменной системой погрузки-разгрузки.

++19.50++

Польша отозвала свои возражения против глобальной минимальной ставки корпоративного налога в 15 процентов, разблокировав целый пакет связанных между собой соглашений, которые включают финансовую помощь Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

США ввели санкции против Потанина

++19.30++

США ввели санкции из-за войны в Украине против российского олигарха Владимира Потанина и ряда российских компаний, в том числе Росбанка, совладельцем которого является Потанин, и его холдинга "Интеррос". В заявлении министерства финансов США говорится, что это "еще больше углубит изоляцию России от мировых рынков" и "еще больше ограничит способность путинского режима финансировать ужасную войну против Украины".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новые санкции являются "четким сигналом" о том, что Вашингтон использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для оказания давления на Россию с целью заставить ее прекратить войну в Украине.

++19.15++

По данным ООН, только в Херсонской области должны быть разминированы около полумиллиона гектаров сельскохозяйственных земель, которые были заминированы российскими войсками перед отступлением с захваченных украинских территорий. Без этого украинцы не смогут восстановить свою экономику, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. Он призвал оказать стране международную поддержку в этой области.

++18.55++

Для того чтобы украинские войска могли выйти на границы по состоянию на 23 февраля, им нужны еще 300 танков, 600 - 700 БМП и 500 гаубиц, заявил в интервью The Economist Валерий Залужный.

По оценке главнокомандующего ВСУ, в настоящее время российская армия ищет возможности для того, чтобы любым способом прекратить боевые действия, получить паузу; именно для этого ведутся обстрелы мирного населения: "Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать выполнять свои цели". В то же время, считает Залужный, россияне делают все возможное, чтобы не дать украинской армии перегруппироваться и нанести удар. По его словам, бои вдоль 1500-километровой линии фронта очень изматывают Вооруженные силы Украины.

Стратегическую задачу Валерий Залужный видит в создании резервов и подготовке к новой фазы войны, которая, по его оценке, "может начаться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в конце января" - причем не в Донбассе, а на Киевском направлении, со стороны Беларуси, но не исключено и южное направление.

С февраля в Украине уволены 10 генералов

++18.30++

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с начала полномасштабной войны в Украине уволил десять генералов. Об этом он сам рассказал в интервью журналу The Economist , отметив, что свои должности потеряли военачальники, которые "оказались не на высоте". Еще один украинский генерал, по словам Залужного, застрелился.

++18.05++

Украинские военные предполагают, что Россия начала применять в Украине иранские дроны из новой партии. Официальная представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире программы FREEДOM на канале UATV, что после длительной паузы стали применяться беспилотники с другими серийными номерами. "Есть предположение, что это новая партия", - пояснила Гуменюк.

++17.45++

В Запорожской области в результате ракетного и минометного обстрела Васильевского и Пологовского районов накануне погибли двое мирных жителей и еще одна женщина получила ранения, сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Значительные повреждения получили домовладения в населенных пунктах Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Зализничное, Степное, Каменское и других.

++17.30++

Telegram-канал "Можем объяснить" обнаружил на сайтах объявлений Avito и HeadHunter, а также в соцсети "В контакте" объявления о найме разнорабочих на строительство укреплений и рытье окоп в Запорожской, Луганской и Белгородской областях. В них предлагается работа вахтовым методом от 30 до 90 дней с зарплатой от 89 до 258 тысяч рублей. Среди обязанностей нанятых: рытье окопов, строительство укреплений и блиндажей, сборка деревянных щитов для укрепления траншей, установка противотанковых пирамид и обшивка вагончиков сталью.

В описаниях вакансий указывается, что для этой деятельности опыт не нужен, главное быть физически здоровым, однако обещается работа и для инвалидов.

Наймом занимается компания "СтройКом", которая, согласно информации на ее сайте, строила Крымский мост, олимпийские объекты, газпромовский "Лахта-центр" в Петербурге. "Можем объяснить" смог найти множество негативных отзывов рабочих об этом работодателе: они жалуются на то, что живут в армейских палатках, на плохие бытовые условия, задержку и неполную выплату зарплаты.

++17.05++

Минобороны РФ утверждает, что российские войска за минувшие сутки сбили в Донецкой области украинский истребитель МиГ-29 под Яблоновкой и военно-транспортный вертолет Ми-8 под Николаевкой, а также 11 беспилотников в Донецкой и Запорожской областях.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в районе Купянска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, в Орехове Запорожской области - склад материально-технических средств, в Донецкой области - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а в Херсонской - склад вооружения, военной и специальной техники.

Конашенков заявил, что поражены пункты управления двух украинских бригад возле Петропавловки и Синьковки Харьковской области, а также "45 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах".

Кроме того, как утверждает российское командование, ликвидированы две "диверсионно-разведывательные группы" ВСУ в районе Павловки в Донецкой области.

++16.40++

В Харькове под обстрел попали инфраструктурные объекты, сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", - написал он в Telegram.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, под ударом ракет С-300 оказался Холодногорский район города. По предварительной информации, пострадавших нет.

Россия предостерегла от поставок Patriot

++16.25++

Москва пригрозила США последствиями в случае поставок в Украину систем ПВО Patriot. Как и другие поставляемые Киеву оружейные системы, эти комплексы станут "законными приоритетными целями" для российских сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон рассматривает возможность поставки систем Patriot для укрепления украинской противовоздушной обороны. По словам Захаровой, это будет означать "расширение вовлеченности кадровых американских военных в боевые действия со всеми вытекающими последствиями".

++16.00++

Херсон оказался полностью обесточен после российских ударов по критической инфраструктуре города, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города, по его словам, продолжается. Ранее сообщалось, что в результате удара по центру Херсона погибли два человека.

++15.45++

В ходе наступательных действий на Донецком направлении украинским военным удалось продвинуться на 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва Донецкой области. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

++15.30++

Украинские военные не ожидают, что с Россией будет заключено рождественское или новогоднее перемирие. "Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Military Media Center, отвечая на вопрос, возможно ли временное прекращение огня на Новый год.

++15.10++

В 2022 году году ООН предоставила Украине более 4,5 млрд долларов гуманитарной помощи, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Выразив надежду на увеличение поддержки в будущем году, он указал, что активное сотрудничество с ООН планируется по таким направлениям, как разминирование, помощь переселенцам и прифронтовым общинам, восстановление поврежденного из-за войны жилья, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

++14.50++

Москва утверждает, что получила извинения от Ватикана за комментарии папы римского Франциска о том, что наибольшую жестокость в ходе войны в Украине проявляют российские солдаты из некоторых групп этнических меньшинств. После интервью Франциска, в котором "самой жестокой частью российских войск на Украине" он назвал военнослужащих из Бурятии и Чечни, посол РФ в Ватикане выразил возмущение и сделал представление руководству дипломатической службы Святого престола. Теперь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия считает инцидент исчерпанным и надеется на конструктивный диалог с Ватиканом.

++14.25++

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа. По его словам, Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена, из жителей никто не пострадал.

Киев: С начала войны в Украине погибло уже почти 450 детей

++14.05++

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине погибли 447 детей - такие данные приводит Офис Генпрокурора (ОГП) Украины со ссылкой на официальную информацию ювенальных прокуроров. По их информации, в результате российской агрессии более 856 украинских детей получили ранения разной степени тяжести, а в целом пострадали не менее 1303.

Из последних случаев ОГП приводит гибель в результате обстрелов 8-летнего мальчика в Херсоне 14 декабря, а также трех сестер 16 и 14 лет в селе Новопетровка Баштанского района Николаевской области.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (426), Харьковской (267) и Киевской (117) областях.

Хроника событий 15 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: