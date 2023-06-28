США ввели санкции против связанных с Пригожиным компаний

В "черный" список попали четыре предприятия, занимавшиеся незаконными сделками с золотом, а также физическое лицо - гражданин России.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении еще четырех компаний, которые, по версии Вашингтона, связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Под ограничения попали два предприятия из Центральноафриканской республики - горнодобывающая компания Midas Resources и фирма по торговле алмазами Diamville. Кроме того санкции введены в отношении торгового предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов Industrial Resources General Trading, а также российской компании "ДМ" из Подмосковья.

Также в "черный" список включено физическое лицо - Андрей Иванов, гражданин России 1983 года рождения, которого Вашингтон тоже связывает с Пригожиным.

"Организации в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и России занимались незаконными сделками с золотом для финансирования "Группы Вагнера" ради поддержания и расширения ее вооруженных сил, в том числе в Украине и в Африке", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

ЧВК "Вагнер" признана в США транснациональной преступной организацией

В январе 2023 года Минфин США признал ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина транснациональной преступной организацией. Группировка "несет ответственность и участвует в нападениях на женщин, детей или любых гражданских лиц", а также "занимается похищениями, насильственным перемещением и нападениями на школы, больницы, религиозные объекты или места, где гражданские лица ищут убежища", отмечало тогда ведомство. Все эти действия "представляют собой серьезное нарушение прав человека и нарушение международного гуманитарного права", подчеркнули в Минфине.

Сам Пригожин находится под санкциями США с 2016 года. Ограничения в отношении создателя ЧВК "Вагнер", самой группировки, а также связанных с ней компаний также введены Евросоюзом.

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