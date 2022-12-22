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Здание департамента казначйества (министерства финансов) СШАФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

США ввели санкции против десяти компаний РФ, связанных с ВПК

Екатерина Венкина
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 декабря.

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На 303-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 декабря (время московское).

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Вашингтон ввел санкции еще против десяти компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Как сообщается на сайте департамента казначейства (министерства финансов) США, в санкционный список внесены юридические лица, занимающиеся разработкой оборудования для оборонных предприятий. Среди них, в частности, Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В.Горынина и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

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Глава правительства Италии Джорджа Мелони намерена посетить Украину в начале 2023 года. Об этом премьер-министр заявила в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, отметив, что планирует совершить поездку в Киев в первые месяцы наступающего года. Также, по ее словам, в ближайшее время состоится ее телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хроника событий 22 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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