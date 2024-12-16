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США ввели новые санкции против России и Северной Кореи

Алексей Волошинов
16 декабря 2024 г.

Под американские санкции попали северокорейские банки, генералы и чиновники, а также российские компании, занимающиеся нефтеперевозкой, сообщили в Минфине США.

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Изображение встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына на экране телевизора (фото из архива)
Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты ввели санкции против российских и северокорейских компаний и физлиц. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил Минфин США.

Под новые ограничения попали, в частности, банки, генералы и другие официальные лица из КНДР, а также российские компании, которые занимаются перевозкой нефти. Главная цель санкций - пресечь поддержку Пхеньяном войны России против Украины и нанести удар по финансовой деятельности Северной Кореи.

Десять государств и Евросоюз осудили участие Северной Кореи в войне в Украине

Десять стран и Евросоюз в совместном заявлении, опубликованном 16 декабря на сайте Госдепартамента США, осудили "растущее военное взаимодействие между КНДР и Россией, включая отправку северокорейских солдат в Россию для использования на поле боя против Украины". По мнению подписантов, вовлечение Пхеньяна в войну в Украине означает "опасное расширение конфликта" с "серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности".

Документ подписали министры иностранных дел Германии, Австралии, Канады, Франции, Италии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Великобритании, США и представитель ЕС. Они также выразили "глубокую обеспокоенность любой политической, военной или экономической поддержкой, которую Россия может оказывать незаконным программам КНДР по созданию оружия, включая оружие массового уничтожения".

Зеленский сообщил о присутствии солдат из Северной Кореи на поле боя под Курском

В субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия начала привлекать "заметное количество" солдат из Северной Кореи к операциям в Курской области. "Потери среди этой категории уже тоже заметны", - заявил он в своем вечернем видеообращении.

 

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