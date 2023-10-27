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США ввели новые санкции против ХАМАС и членов КСИР

Виталий Кропман
27 октября 2023 г.

Санкции введены, в частности, против официального представителя ХАМАС в Иране, а также членов иранского Корпуса стражей исламской революции. Всего в санкционный список было добавлено 4 юридических и 8 физических лиц.

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Министерство финансов США
Министерство финансов СШАФото: Nathan Posner/AA/picture alliance

США ввели новые санкций против ключевых должностных лиц террористического движения ХАМАС, в том числе против официального представителя ХАМАС в Иране, а также членов иранского Корпуса стражей исламской революции. Как подчеркивается в заявлении министерства финансов США, опубликованном в пятницу, 27 октября, ограничительные меры направлены против дополнительных активов в инвестиционном портфеле ХАМАС и лиц, способствующих уклонению от санкций компаний, связанных с ХАМАС.

Кроме того, под санкции попала организация, расположенная в секторе Газа, которая, по мнению американского ведомства, служила каналом для незаконного поступления иранских средств в ХАМАС и группировку "Палестинский исламский джихад". Всего в санкционный список было добавлено 4 юридических и 8 физических лиц.

"Сегодняшняя акция подчеркивает приверженность Соединенных Штатов цели ликвидации сетей финансирования ХАМАС путем развертывания наших антитеррористических санкций и сотрудничества с нашими глобальными партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейем. По его словам, США будут без колебаний принимать меры для дальнейшего ослабления способности ХАМАС осуществлять террористические атаки, нацеливаясь на его финансовую деятельность и потоки финансирования.

Предыдущие санкции США против ХАМАС были введены 18 октября. Тогда ограничения были наложены на десять ключевых членов руководства группировки и финансовых посредников в Газе и других странах, включая Судан, Турцию, Алжир и Катар.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. Израильская армия также готовится к масштабному наступлению в секторе Газа с целью ликвидации этой террористической группировки.

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