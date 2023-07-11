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США вернулись в ЮНЕСКО

Даниил Сотников
1 ч. назад

США вернулись в ЮНЕСКО после того, как вышли из организации при президенте Трампе в 2017 году. Вашингтон погасит долг по членским взносам перед организацией.

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Логотип ЮНЕСКО
Фото: Alain Jocard/AFP/dpa/picture alliance

США официально вернулись в ЮНЕСКО (организация ООН по вопросам образования, науки и культуры) после пятилетнего отсутствия, объявила гендиректор организации Одри Азуле во вторник, 11 июля.

"Это отличная новость для ЮНЕСКО. Импульс, который мы получили в последние годы, теперь будет продолжать расти. Наши инициативы будут сильнее во всем мире", - сказала Азуле. После возвращения США в ЮНЕСКО входят 194 страны. Официальная церемония возвращения с поднятием флага и участием VIP-гостей ожидается в конце июля.

США выплатят накопившиеся долги организации

В начале июня США уведомили ЮНЕСКО о решении вновь стать ее участником. Как писало издание Axios, заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил письмо в культурное агентство ООН, в том числе изложив в нем план выплат задолженности Вашингтона перед организацией.

В декабре прошлого года конгресс США одобрил предоставление более 500 миллионов долларов на погашение долга по членским взносам перед ЮНЕСКО, что позволит стране снова вступить в организацию. Как отмечает агентство AP, такое решение было принято из-за опасений, что Китай займет место США в качестве лидера организации. 

США вышли из ЮНЕСКО из-за "антиизраильской позиции"

После того как Палестинская автономия стала полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году, администрация президента Барака Обамы прекратила финансирование организации. В октябре 2017 года при Дональде Трампе власти США, обвинив ЮНЕСКО в "антиизраильской позиции", объявили о выходе из агентства. Вскоре после этого Израиль тоже сообщил, что покидает ЮНЕСКО.

В феврале 2022 года израильское правительство уведомило Госдепартамент США, что не будет выступать против возвращения США в организацию. Позиция Израиля позволила некоторым демократам и республиканцам в Конгрессе поддержать этот шаг, отмечает Axios.

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